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Malatya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bekliyor

03 Ağustos 2017 Perşembe, 17:31
Malatya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bekliyor
Malatya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bekliyor
- Yeşilyurt Belediye Başkanı Polat: "Cumhurbaşkanımız ile özlem gidereceğiz"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın 5 Ağustos'ta Malatya'ya geleceğini hatırlatarak, "Milletin adamı, dünya mazlumlarının gür sesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Malatya ve Yeşilyurt'a yakışır bir şekilde misafir edeceğiz, kendisi ile özlem gidereceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'ya gelişiyle ilgili açıklama yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki miting alanında katılacağı program ile toplu açılış törenine bütün Malatyalıları davet etti.
Malatyalıları Cumhurbaşkanına her zaman olduğu gibi yine sahip çıkmaya ve özlem gidermeye davet eden Polat, "Malatya'ya her ziyaretinde verdiği müjdelerin ardından büyük yatırımların gelmesini sağlayan Cumhurbaşkanımızın Malatya'ya her zaman ayrı bir teveccühü vardır. Malatyalı hemşehrilerimiz de her seferinde Cumhurbaşkanımızı bağrına basarak, yanında ve destekçisi olduğunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımıza bugüne kadar Malatya'ya yapılan yatırımlar ve verdiği desteklerden dolayı hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin her alanda önünü açan, ekonomi, güvenlik, sosyal ve diğer alanlarda ülkemizi dünyanın sayılı ülkeleriyle rekabet haline ulaştıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Malatyalılar olarak en güzel şekilde ağırlayacağız ve kendisine 'Millete Hizmet Yolunda' yine destek ve moral vereceğiz. Yeni stadımız başta olmak üzere çeşitli yatırım ve hizmetlerin açılışlarını yapacak olan Cumhurbaşkanımızı en güzel şekilde misafir edeceğiz" şeklinde konuştu.
Malatyalılar olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayrı bir heyecan ve coşkuyla karşılayacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Polat, "Cumhurbaşkanımıza ilimize ve ülkemize yaptığı ve yapacağı hizmetlerden dolayı hem teşekkür etmek, hem de misafirperverliğimizi göstermek adına tüm Malatyalı hemşehrilerimi 5 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de miting alanına bekliyorum. İnanıyorum ki, bütün hemşehrilerimizle birlikte miting alanını tıklım tıklım doldurarak yeni Türkiye yolunda önemli adımlar atmış olacağız" diye konuştu.
(BT-AOA-Y)

03.08.2017 17:33:10 TSI
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