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CK Çamlıbel Elektrik'ten 'Askıda Ekmek' projesi



(Fotoğraflı)



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - CK Çamlıbel Elektrik 'Enerjimizi Paylaşarak Çoğaltalım' sloganıyla başlattığı 'Askıda Ekmek' projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olacak. Proje Sivas ile birlikte Tokat ve Yozgat'ta da eş zamanlı olarak hayata geçirilecek.

CK Çamlıbel Elektrik, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak gıda ve ihtiyaçlarını karşılaşmak amacıyla 'Askıda Ekmek' projesini hayata geçirdi. 'Enerjimizi paylaşarak çoğaltalım' sloganı ile başlatılan proje kapsamında CK Çamlıbel Elektrik, ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanması için fatura ödeme ve elektrik aboneliği işlemlerinin gerçekleştirdiği müşteri hizmetleri merkezlerine ekmek dolapları yerleştirdi.

Projenin tanıtım toplantısı için Sivas'taki basın mensupları ile kahvaltıda bir araya gelen CK Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Tekin Yalçın," CK Çamlıbel Elektrik olarak sosyal fayda anlayışı taşıyan sürdürülebilir projeleri önemsiyoruz. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza katkı sağlamak ve onların ekmek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 'Askıda Ekmek' projesini hayata geçirdik. Askıda Ekmek uygulaması genellikle Ramazan ayında yapılan bir sosyal yardım faaliyeti. Bu nedenle biz bir farkındalık oluşturmak istedik ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sadece Ramazan ayında değil, yılı her gününde ihtiyaçlarının olduğunun bilinmesi amacıyla projemizi Ramazan ayı bittikten sonra hayata geçirmeyi uygun gördük. Proje kapsamında Sivas, Tokat, ve Yozgat il merkezlerindeki müşteri hizmetleri merkezlerimizin olduğu bölgelere ekmek dolapları yerleştirerek ihtiyacı olan vatandaşlarımıza destek olmak istedik" dedi.

Askıda Ekmek projesini hayırsever vatandaşların ve paydaşların desteği ile daha da yaygın hale getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Tekin projenin Tokat ve Yozgat'ta da eş zamanlı olarak hayata geçirileceğini söyledi. Toplantının ardından basın mensupları ile Mehmet Paşa Mahallesi'nde bulunan CK Çamlıbel Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne geçen Genel Müdür İbrahim Yalçın Tekin burada projenin tanıtımını yerinde yaptı.

(UY-Y-)



04.08.2017 10:21:59 TSI

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