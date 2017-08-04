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Sarıyar köyüne yeni okul yapılıyor



(Fotoğraflı)



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Sivas İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından Yıldızeli ilçesi Sarıyar köyünde mevcut bulunan okul binasına ek 4 derslikli okul ve ana sınıfı yapıyor.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Sarıyar köyüne giderek burada geçtiğimiz aylarda temeli atılan okul inşaatında incelemelerde bulundu. Kaya'yı Sarıyar'da Buruciye A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Altun ve köy muhtarı Ekrem Akgül karşıladı.

Yükleniciliğini Buruciye A.Ş.'nin yaptığı okul ve ana sınıfı inşaatında incelemelerde bulunan Kaya, Buruciye A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Altun ve diğer yetkililerden yapılan çalışma hakkında bilgi verdi.

Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Buruciye A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Altun, 4 derslikli okul ve ana sınıfı inşaatının bu yıl içerisinde tamamlanarak 2017-2018 eğitim-öğretim yılında hizmete açılacağını söyledi.

(UY-Y-)



04.08.2017 10:27:13 TSI

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