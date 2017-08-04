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Muhtar iyilik yaparken telefonunu çaldırdı

- Hisar Mahallesi muhtarının su ikram ettiği şahıs, telefonu çalarken kameralara yakalandı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde muhtarlık ofisine su içme bahanesiyle giren hırsız, muhtarın bir anlık dalgınlığından faydalanarak cep telefonu alıp ortadan kayboldu. Polis tarafından kısa sürede yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Hisar Mahallesi Muhtarı Bahri Aşık'ın muhtarlık ofisine gelen H.A (20) adlı şahıs muhtardan su istedi. Muhtar Aşık, şahsın kendisine tanımasından dolayı muhtarlık ofisine çağırarak su verdi. Muhtarlık ofisinde su içen şahıs ofisten ayrıldı. Muhtar Aşık'ta şahsın ayrıldığını düşünerek ofisine önündeki boş alanda vakit geçirirken, muhtarın bir anlık dalgınlığından faydalanan şahıs sessizce ofise girerek şarja takılı olan Muhtar'a ait cep telefonunu alarak ortadan kayboldu.

Muhtar Aşık olaydan kısa süre sonra cep telefonu yerinde olmadığını fark etti. Aşık cep telefonun çalındığı şüphesiyle muhtarlıktaki güvenlik kameralarını incelerken, şahsın gizlice cep telefonunu çaldığını tespit etti. Muhtar Aşık daha sonra durumu Polise bildirdi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kısa sürede şahsı Didim'de yakaladı. Yakalanan H.A adlı şahıs emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muhtar Bahri Aşık ise yaptığı iyiliğin kendisine pahalıya mal olduğunu belirterek, şahsın yakalanmasından dolayı memnun olduğunu belirtti.

(HÇ-MB-Y)



04.08.2017 10:33:12 TSI

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