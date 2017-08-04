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Fırın çalışanlarına yönelik hijyen eğitimleri devam ediyor



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Aydın Tatlıcı, Şekerci ve Fırıncılar Odası ile ortaklaşa düzenlenen hijyen eğitimlerine devam ediliyor.

İlk grup eğitimler Aydın Efeler ilçesinde düzenlenirken, 2.grup eğitim ise 203 kişinin katılımıyla Didim Ticaret Odasında gerçekleştirildi. Toplamda 473 fırın çalışanına hijyen eğitimi verildi.

Türk Gıda Kodeksi, Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği gereği ilki 2012 yılında gerçekleştirilen ve 5 yıl süreyle geçerliliği olan hijyen eğitimleri, süresi dolanlar veya hiç eğitim almamış olanlar için tekrar düzenlenmeye devam ediyor.

Eğitimler Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Fırıncılar Federasyonu arasında yapılan protokol gereği, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Aydın Tatlıcı, Şekerci ve Fırıncılar Odası ile ortaklaşa düzenleniyor.

(OD-MB-Y)



04.08.2017 10:42:52 TSI

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