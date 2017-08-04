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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Milas'ta şube açtı

04 Ağustos 2017 Cuma, 10:53
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Milas'ta şube açtı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Milas'ta şube açtı

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Muğla İl Müdürlüğü, Milas ve Bodrum bölgesi için Milas'ta bir şube açtı.
Milas'ta geçmiş yıllarda Hayıtlı Mahallesindeki Dr. Mete Ersoy İlkokulunun karşısında yer alan önce Sosyal Yardımlaşma Vakfı bünyesinde hizmet veren, ardından sağlık hizmetleri ve son olarak rehberlik araştırma merkezi olarak hizmet sunulan bina, bu kez Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bodrum Çevre Şube Müdürlüğü'ne tahsis edildi.
Şube Müdürlüğünü Bedri Tuğa'nın yaptığı kurum, toplam 20 personel ile Çevre-İmar ve Tabiat Varlıkları konusunda Milas ve Bodrum bölgesine hizmet verecek.
Bölgenin, çevre konuları başta olmak üzere birçok önemli sorununa çözüm üretmek üzere Milas'ta konuşlanan Şube Müdürlüğünde, Milaslıların ve Bodrumluların Muğla'ya gitmesine gerek kalmadan işlemlerini yapabilecek.
(ÇP-MB-Y)

04.08.2017 10:55:36 TSI
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