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Anamur'da deniz suyu temiz çıktı

04 Ağustos 2017 Cuma, 11:56
Anamur'da deniz suyu temiz çıktı
Anamur'da deniz suyu temiz çıktı

(Fotoğraflı)

Özcan Günger
MERSİN (İHA) - Anamur Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Fatih Şen, deniz suyu ölçümleri sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını bildirdi.
Şen, son günlerde Anamur sahilinde denize Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (MESKİ)ait arıtma sisteminden lağım karıştığıyla ilgili iddiaların denize giren gerek yerli halkı gerekse yerli ve yabancı turisti tedirgin etmesi üzerine, MESKİ yetkilisi Nazım Toprak ile görüşerek, söz konusu yerde inceleme başlattıklarını söyledi.
İnceleme sonucunda MESKİ'nin Anamur arıtma tesisinde arıtılmış suyu, denizin 1900 metre ilerisinde deşarj ettiği borunun patladığını ve arızanın onarım çalışmasına başlandığını anlatan Şen, çalışmanın birkaç gün içinde tamamlanacağını kaydetti.
Fatih Şen, denize karışan suda Sağlık Bakanlığı ve İl çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün ölçümleri sonucunda herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını sözlerine ekledi.
(OZC-Y)

04.08.2017 11:58:40 TSI
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