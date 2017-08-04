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Şaphane'de öğrencilere altın ödülü



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Şaphane İlçesinde başarılı 6 öğrenci kaymakamlık tarafından altın ile ödüllendirildi.

İlçede TEOG ve LYS-YGS sınavlarında dereceye giren öğrencilerle Kayamakamlık makamında, Kaymakam Oltan Bayraktar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz bir araya geldiler.

Kaymakam Oltan Bayraktar, ''Disiplinli, sabırlı, belli bir program dahilinde çalışan öğrencilerimizin başarılı olmaması için hiç bir neden yoktur. Sizler bunun en güzel örneğisiniz. Hayatın her alanında bu alışkanlıklarınızı bırakmadan yürümeye çalışırsanız hedeflerinize yürüyeceğinizden eminim'' dedi.

Daha sonra 6 öğrenciye Kaymakam Bayraktar ve Milli Eğitim Müdürü Metin Koz tarafından altın hediye edildi.(YD-EFE)



04.08.2017 13:17:35 TSI

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