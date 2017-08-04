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Başkan Ferit Karabulut: Biz AK Parti öncesini iyi biliriz



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Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Yalnızsaray köyünde, Altıntaş Özel İdare Müdürlüğü tarafından yapılan 160 bin liraya maliyetli halı saha törenle hizmete girdi.

Yalnızsaray köyünde yapılan açılışa, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Milletvekili İshak Gazel, ''Altıntaş son dönemde yapılan yatırımlarla bölgenin göç almaya başlayan bir ilçesi olma yolunda ilerlemektedir. Zafer Organize Sanayi, Altıntaş Havalimanı, otoban girişi çıkışı ilçe ekonomisini oldukça iyi şekilde etkileyecektir'' dedi.

Başkan Ferit Karabulut, ''Bugün Hükümetimiz köylerimize bile gençlerimiz için yatırım yapmaktadır. 160 bin lira maliyetli halı sahamız yalnız saray köyümüze hayırlı olsun. Nereden nereye geldiğimizi görmemiz lazım. AK Parti döneminde Altıntaş'a yapılan hizmetleri saymaya kalksam uzun süre bu açılış bitmez. Biz Ak Parti öncesi yaşanan o zor günleri de iyi biliriz. Bu hizmetlerin gelmesinde emeği olan herkese sonsuz teşekkürler'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)



04.08.2017 13:26:17 TSI

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