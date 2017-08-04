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SASKİ, Sapanca Gölü'nün korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor

04 Ağustos 2017 Cuma, 14:04
SASKİ, Sapanca Gölü'nün korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor
SASKİ, Sapanca Gölü'nün korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü'nün korunması amacıyla gölü 24 saat izliyor. Göl çevresinde ve gölü besleyen derelerde belli periyotlarla yapılan temizlik çalışmaları ile Sapanca Gölü'nün doğal güzellikleri korunuyor.
SASKİ, Sapanca Gölü'nün korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İçmesuyu bakımından dünyanın en önemli gölleri arasında olan Sapanca Gölü, Sakarya'nın ve bölgenin en önemli içmesuyu kaynağı. Göl seviyesi, bulanıklık, ph değeri ve debi gibi kontrollerinin yanı sıra göl çevresinde yapılan denetimlerle gölün ekolojik dengesinin korunması amacıyla Sapanca Gölü 24 saat izleniyor. Sadece göl sınırları içerisinde değil, beslendiği dereler ile havza bazında korunuyor. Hem göl çevresinde hem de gölü besleyen derelerde SASKİ tarafından yapılan temizlik çalışmaları yürütülüyor.
SASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'ndan konuya dair yapılan açıklamada, "SASKİ olarak hem Sapanca Gölü'nün mevcut su kalitesinin korunarak gelecek nesillere aktarılabilmesi hem de Sapanca Gölü'nün doğal güzelliklerin korunması amacıyla birçok alanda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Gölü sadece sınırları içerisinde değil, beslendiği dereler ile havza bazında koruyoruz. Göl ve çevresinde kaçak yapılaşma, gölün kirletilmesi ve kaçak avcılık konusunda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Sapanca Gölü çevresinde ve onu besleyen derelerde önemli temizlik çalışmaları yürütüyoruz. Sapanca Gölü ülkemizdeki önemli doğa harikalarından biri. Ayrıca bizimde en önemli içmesuyu kaynağımız. Bu noktada vatandaşlarımıza da önemli görevler düşüyor. Vatandaşlarımızın gölün korunması konusunda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Hem kurumumuzun hem de vatandaşlarımızın gayretleriyle doğa harikası gölümüzü gelecek nesillere en iyi şekilde bırakacağız" ifadelerine yer verildi.
(BCT-İÇ)

04.08.2017 14:06:02 TSI
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