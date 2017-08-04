Göletteki balık ölümleri inceleniyor
(Fotoğraflı)
Beşir Kelleci
BAYBURT (İHA) - Bayburt Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Hindi Göletinde ölü bulunan balıklarla ilgili numune alarak çalışma başlattı.
Bayburt merkeze yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Hindi Göleti'nde sahile vuran ölü balıkları gören vatandaşlar durumu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, ölü balıklardan numune alarak incelemeye aldı.
Amatör balıkçıların da sıkça kullandığı gölete girilmemesi ve karaya vuran balıkların yenilmemesi yönünde çevre köylerdeki vatandaşlar uyarıldı. Ekipler, balık ölümlerinin nedeni hakkında çalışmalarını sürdürüyor.
(BK-AA-Y)
04.08.2017 15:32:54 TSI
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