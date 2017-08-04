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Cağ kebabına bayan eli değdi



(Fotoğraflı)



Dursun Murat Aydın

ERZURUM (İHA) - Oltu'da Eski Hastane Caddesi'nde hizmete açılan Üs"tad Cağ Kebap Evi, farklılıklarıyla Oltu'da bu alanda daha önce açılmış mekanlar arasından ilk olma özelliği taşıyor.

Patenti Oltu'da olan Oltu Cağ Kebabı'na yakışır bir mekan olduğu gözlemlenen Üs"tad Cağ Kebap Evi, Eski Hastane Caddesi'nde hizmete açıldı. Açılışı gerçekleştirilen mekanda, vatandaşların yoğun talebi sonrası açılış programı gerçekleştirilemezken cağ severler adeta izdiham oluşturdu. Oltu Cağ Kebabına yeni bir konsept kazandırırken cağ kebap severlerin yıllardır özlemle bekledikleri mekana kavuşmuş oldular

Pişirilmesi ve cağlarının standartlara uygun olduğu Oltu Cağ Kebabı'nı, bayan eliyle pişirilen sıcacık tandır ekmeği ve bol çeşit mezeyle birlikte tadan Oltulu vatandaşlar, yeni açılan mekandan oldukça memnun ayrıldılar. İşletmeci Hakan Musaoğlu, "Oltu'da uzun yıllardır özlemini çektiğimiz bu mekanın, Oltu Cağ Kebabı'na çok yakıştığını düşünüyorum. Tecrübeli ustamızın elinden son derece lezzetli pişirdiğimiz Oltu Cağ Kebabı'nın yanında sunduğumuz sıcak tandır ekmeği de, yörede bir ilk olma özelliği taşıyor. Açılışımıza gelen Oltulu hemşerilerimizin mekandan memnun ayrılmaları bizleri tatmin etti. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan açılışa davet edilen Oltu'nun ulusal ve yerel basın temsilcileri de, mekandaki Oltu Cağ Kebabı'nın lezzeti ve sunulan diğer hizmetlere tam not verdi.

(DMA-AT-Y)



04.08.2017 15:53:11 TSI

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