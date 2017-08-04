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Meteorolojik tahminler daha geniş kitlelere ulaşacak

04 Ağustos 2017 Cuma, 16:40
Meteorolojik tahminler daha geniş kitlelere ulaşacak
Meteorolojik tahminler daha geniş kitlelere ulaşacak

(Fotoğraflı)

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'da daha önce üniversite kampus alanında olan verici istasyonunu, Afyonkarahisar Belediyesinin alan tahsisiyle Hıdırlık Radyo Verici İstasyonu'na taşıyan Meteorolojinin Sesi radyosu, artık çok daha geniş kitlelere ulaşabilecek.
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Meteoroloji 5. Bölge Müdürü Alper Akçakaya ve Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i makamında kabul etti.Yeni radyo istasyonu sayesinde, yayın kapsamı genişleyen ve bölge yayınlarına da bağlanacak olan Meteorolojinin Sesi Radyosu, 91.5 frekansı üzerinden günün her saati, ilimize dair hava durumu tahminlerini birinci ağızdan Afyonkarahisar halkına aktaracak.Tahsis edilen verici alanı ve desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a teşekkür ziyaretinde bulunan Meteoroloji 5. Bölge Müdürü Alper Akçakaya, ziyaret anısına Başkan Çoban'a Meteorolojinin Sesi Radyosu'nun geleneksel hediyesi olan antika görünümlü bir radyo hediye etti.
(GC-

04.08.2017 16:41:54 TSI
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