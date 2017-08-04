YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Besni Devlet Hastanesindeki tatbikat gerçeği aratmadı

Besni Devlet Hastanesindeki tatbikat gerçeği aratmadı



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni İlçe Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

Tatbikat Ulusal Medikal Kurtarma ekibi (UMKE), Besni Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri ve Besni İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı personellerin desteğiyle gerçekleştirildi. Yapılan tatbikat hakkında bilgi veren Besni Devlet Hastanesi Sivil Savunma Uzmanı Vakkas Öztürk, "Yapılan tatbikatta senaryo gereği merkez üssü Pazarcık ilçesinde saat 06:40 sularında 7.2 şiddetinde 25 saniye süreli deprem olmuştur. Hastanemiz orta hasar ile etkilenmiş, binanın bir kısmında yıkıntı olmuş, deprem nedeniyle etkilenen hastanemizin bazı kısımlarında elektrik kontağından kaynaklı küçük çaplı yangın meydana geçmiştir. Hastanemiz sivil savunma, HAP birimi ve tüm ekiplerle birlikte afet'e müdahale etmiş olacaktır. Tüm görevli arkadaşların görevlerini yerine getirmeleri, hastaların ve vatandaşların herhangi bir endişe ve telaşa kapılmamaları hususunda önemle rica ederiz. Ayrıca bu bir tatbikat senaryosu da olsa, hepimizin her an böyle bir afetle karşılaşacağımızı düşünerek hayatımızı birebir ilgilendiren bu tatbikatı önemsemeli, ciddiye almalı gülüşmelerden uzak o anı yaşamış gibi davranmalı ve hareket etmeliyiz" dedi.

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Helli, "Bu tür doğal afetlerin yaşanmamasını temenni ediyorum. Besni devlet hastanesi olarak sadece sağlıkta değil bu tür doğal afetlerde de ne kadar hazırlıklı olduğumuzu göstermek için yapılan bir tatbikat bu. Rutin bir işlemin dışına çıkmaya çalıştık. Verimli olduğunu düşünüyorum. Tüm katılanlara teşekkür ediyorum bu tatbikatın hazırlanmasında değerli katkılarından dolayı Vakkas Öztürk beye de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(RK-SD-Y)



04.08.2017 17:08:03 TSI

NNNN

