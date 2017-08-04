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Yahyalı VE Yeşilhisar doğalgaza kavuştu



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri genelinde yatırımlarını aralıksız sürdüren Kayserigaz, Yahyalı ve Yeşilhisar'da Doğalgaz Temel Atma Töreni gerçekleştirerek ilçeleri doğalgaza kavuşturmak için ilk adımı attı.



Kayserigaz ve iki ilçe belediyelerinin ev sahipliğini üstlendiği törenlere başta Yahyalı ve Yeşilhisar sakinleri olmak üzere, Kayserigaz yönetim ekibi ile birlikte, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler, Yahyalı ve Yeşilhisar belediye ekipleri katıldılar. Ayrıca törenlere ilçe belediye başkanları ve kaymakamlar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri milletvekilleri, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki katıldılar.



4 Ağustos Cuma günü saat 11.00'de Yahyalı ilçe meydanında gerçekleşen törenin ardından saat 14.00'de Yeşilhisar ilçe meydanında da temel atma töreni düzenlendi. Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği görkemli törenlerde açılış konuşmasını Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora yaptı. Bora, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



''Kayseri'nin imarlı alanlarının tamamına kesintisiz ve güvenli doğalgaz hizmeti sağlamak için özenle çalışarak, çevre dostu doğalgazı mümkün olduğunca fazla haneye ulaştırmak için elimizden gelen her imkânı kullanıyoruz. Bugün de Yahyalı ve Yeşilhisar'ı en çevreci ve en ekonomik yakıt olan doğalgaza kavuşturmak için buradayız. Kayserigaz Ailesi olarak, bugünden itibaren Yahyalı ve Yeşilhisar Halkı'na en kısa sürede doğalgaz hizmetini sunmak için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz.



Toplamda 18 milyon liralık bir yatırım yapacağımız Yeşilhisar ilçesindeki doğalgaz altyapı çalışmalarını 2017 sene sonu itibariyle tamamlayacağız ve merkez mahalleleri kapsayacak şekilde gaz arzı sağlayacağımızın müjdesini veriyorum.



Yahyalı için ise toplamda 40 milyon liralık bir yatırım yapacağız, 2017 sene sonu itibarıyla Yahyalı ilçe merkezinin neredeyse tamamına doğal gaz hattı döşemeyi planlıyoruz. 2018 yılında ise ilçenin ana beslemesi olan Develi -Yahyalı çelik hattını tamamlayarak önümüzdeki sene sonunda tüm ilçenin gaz arzının sağlanacağını buradan sizlerle paylaşmak isterim.



Bu süreçleri yürütürken bizleri destekleyerek yanımızda olan Yahyalı Belediye Başkanımız Esat Öztürk ve Yeşilhisar Belediye Başkanımız Abdulkadir Akdeniz'e ve emeği geçen tüm belediye ekibine çok teşekkür ederiz. Doğalgazın Yahyalı'ya ve Yeşilhisar'a hayırlı olmasını diliyoruz."



Yahyalı açılış töreninde konuşma yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise,"Doğa dostu, ekonomik ve konforlu doğalgazın ilçemize getirilmesinde milletvekili ve bakanlarımıza, Kayserigaz yönetim ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.



Yeşilhisar Doğalgaz Temel Atma Töreninde konuşan Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdulkadir Akdeniz de, "2014 yılından beri çalışmalarını ve taleplerimizi ilettiğimiz doğalgaz çalışması için bugün buradayız. Bu ciddi yatırım için her türlü desteği ve çalışmalarını esirgemeyen Kayserigaz'a çok teşekkür ederiz. Hemşehrilerimize bu hayatı kolaylaştıran hizmetin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İlçemizin güzelleşmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "İlçelerimizde ardı ardına yatırımlar yapıyoruz. Sadece şehir merkezlerinde değil ilçelerde de yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Daha kaliteli bir hayat sürmek için çevreci ve ekonomik yakıt bir olan doğalgaz ile sizleri buluşturmak için buradayız. Diğer şehirlerin nüfuslarına oranla en fazla nüfusa doğalgaz ulaştıran şirket Kayserigaz'dır. Yatırımlarını esirgemedikleri için yöneticilerine çok teşekkür ediyorum, doğalgaz ilçelerimize hayırlı olsun" diye konuştu.



Kayseri milletvekilleri Sami Dedeoğlu, İsmail Tamer, Mustafa Elitaş ile birlikte önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Yahyalı ve Yeşilhisar'da konuşma yaparak doğalgazın ilçe halkına hayırlı olması temennisinde bulundular.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı konuşmasında; "Enerji kaynakları içinde kullanılması en kolay olan doğalgaz hizmetini sizlerle buluşturmak için temel atmak üzere burada bulunmaktayız. Evlerinizde konforu ve kaliteyi yaşamak için doğalgaz kullanmak üzere hazırlıklarınızı şimdiden yapmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle kadınların hayatını kurtaracak bu hizmetten hepinizin yararlanmasını temenni ediyor, Kayserigaz'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise, "Doğalgaz hizmetini sizlerle buluşturmak üzere bugün burada bulunuyoruz. 12 yıldır Kayseri'ye önemli yatırımlar yapan ve yapmaya devam eden şirketimiz Kayserigaz'a ve Alman ortaklarına çok teşekkür ederiz. Çok büyük bütçeler ayırarak ilçelerimize yatırım yapılan bu konforlu ve ekonomik doğalgaz hizmetinin ilçelerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



Törenler sonunda, doğalgaz boruları üstündeki vidalar sıkıldı ve temsili olarak çalışmalara başlandı.

(SK)



04.08.2017 17:09:06 TSI

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