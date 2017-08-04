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Pamukova'da 7 mahalleye daha sıcak asfalt



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin dört bir yanında sürdürülen sıcak asfalt serim işlemleri devam ediyor.

Büyükşehir Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Pamukova'nın muhtelif mahallelerinde bulunan grup yollarında asfaltlama çalışması başlattı. Çalışmalar hakkında bilgi veren YOLBAK Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, Bakacak ve Çilekli mahalleleri arasındaki grup yolunda çalışmaların başladığını açıkladı. 2019 yılına kadar tüm grup yollarını sıcak asfaltla buluşturmak için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini söyleyen Akbulut, "Hedeflerimize ulaşmak için asfalt sezonunun açılması ile birlikte şehir genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına ekiplerimiz yoğun bir mesai harcıyor. Kısa bir süre önce Pamukova'nın özellikle merkezi bölgelerinde geniş kapsamlı bir sıcak asfalt çalışması gerçekleştirmiştik. Şimdi ise ilçemizin Bakacak, Çilekli, Hüseyinli, Kemaliye, Akçakaya, Ahiler ve Mekece mahallelerinin grup yollarında çalışmalarımızı başlattık. Toplam 26 kilometre uzunluğundaki arterde 31 bin ton sıcak asfalt kullanmayı planlıyoruz" dedi.

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Bakacak Mahalle Muhtarı İsmail Çetin, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu sağolsun mahallemizin sıcak asfaltını yaptılar. Yollarımız çok tozlu oluyordu. Büyük sıkıntılar çekiyorduk. Vatandaşlarımız evlerinin camlarını açamıyorlardı. Yolda kazalar oluyordu. Asfalt atılmasıyla birlikte bu sorunların hepsi çözülmüş oldu. Allah Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'ndan ve ilgili personelden razı olsun" diye konuştu.

(BCT-GY-Y)



04.08.2017 17:23:18 TSI

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