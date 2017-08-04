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Yeni yaşa yeni logo



(Fotoğraflı)



Adem Tunçer

BURSA (İHA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi, kuruluşunun 136. yılına yeni logoyla girdi.

80'li yıllarda Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin logosundan ilhamla çizilen eski logoda sarı, mavi ve yeşil tonlar üstünde cami, köprü ve tarım ürünleri bulunuyor. Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin kurumsal logosu, günümüz tasarımına uygun hale getirilerek yeniden düzenlendi. Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Grafik Tasarım Programı Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Gültekin Erdal tarafından tasarlanan yeni logo basın toplantısıyla tanıtıldı. Belediye Düğün Salonu'ndaki tanıtımda konuşan Başkan Sadi Kurtulan, sempozyum bildirisinde sunulan teklifler doğrultusunda yeni logonun belirlendiğini söyledi.

Mecliste oy birliği ile alınan kararla köklü bir değişikliğe imza atıldığını belirten Başkan Kurtulan, 3 renk kullanıma uygun yeni logonun kent kimliği ile bütünleşen, hızlı, kolay ve doğru bir şekilde anlaşılır olduğunu kaydetti.

Başkan Sadi Kurtulan, "Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Esnaf Sanatkarları Odası'nın logosu hep karıştırılır. Geçen yıl düzenlenen sempozyumda belediye logomuzun eksik ve zayıf yönlerini ortaya koyan tebliğler sunuldu. Değişen ve gelişen Mustafakemalpaşa'nın yeni bir logo ihtiyacı doğdu. Birçok çalışma değerlendirmeye alındı. Kes, yapıştır, kopyala hatasından uzaklaşmamız gerekiyordu. Bu konuda ne yapmamız gerektiğini düzenlediğimiz sempozyumlarda hep düşündük. İki yılda ortaya çıkan yeni logomuz maalesef fikir sahibi olmadan bilgi sahibi olan bazılarınca eleştirildi. Fakat samimi eleştiriler bize yön verdi. Yüzde 80'in üzerinde onay alarak yeni logomuzu belirledik. Logo tasarım süreci bilimsel anlamda yapılan bir çalışma oldu. İlçemize değer katan her şey bu yeni logoda var" dedi.

(MŞ)



04.08.2017 17:52:20 TSI

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