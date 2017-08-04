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Sıcaktan bunalan vatandaşlar Surların gölgesinde serinliyor



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da sıcaktan bunalan vatandaşlar tarihi surların gölgesine akın etti. Aileler çocuklarıyla birlikte yeşil alanda oturmayı tercih ederken kimi vatandaşların ağaç gölgelerinde uzanması ilginç görüntüler oluşturdu.

Diyarbakır sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte bunaltıcı bir hal alan havadan kaçan vatandaşlar surların gölgesine sığındı. Sokakta yürümenin dahi zor olduğu havalarda evlerinde sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu sur diplerinde bulunan gölgelik ve ağaçlık alanda aldı. Aileler çocuklarıyla birlikte ağaç gölgelerinde güneşin batmasını beklerken, yaşlı bireyler ise evden getirdikleri yastıklarla ağaç diplerinde uzanmayı tercih etti. Yeşilliklerde uzanan vatandaşlardan dolayı ilginç görüntüler oluştu. Aileler evde klima önünde oturmaktan sıkıldıklarını ve bir rahat nefes almak için sur diplerine gelmeyi tercih ettiklerini bunun çocuklara da iyi geldiğini ifade etti.

(EEI-AKK-Y)



04.08.2017 18:01:34 TSI

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