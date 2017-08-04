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Muğla ve Antalya'da villalara danan hırsızlık şebekesi adliyeye sevk edildi



(Fotoğraflı)



Mehmet Ölmez

MUĞLA (İHA) - Muğla ve Antalya'da çok sayıda soygun gerçekleştiren ve haklarında çok sayıda hırsızlık sabıkası kaydı bulunan ikisi kadın üç kişilik hırsızlık şebekesi Datça polisinin sıkı takibi sonucu yakalandıkları Marmaris'ten getirilerek adliyeye sevk edildi.

Datça merkezde son günlerde hırsızlık şikayetlerinin çoğalması üzerine Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü hırsızlık masası ekipleri çalışmalara başladı. Son olarak Datça merkezde 2 Ağustos günü 83 yaşındaki Fatma Eşili isimli bir kadının evine gerçekleşen hırsızlık olayı sonrası çalışmalarını yoğunaştıran ekipler, yaşlı kadının verdiği ifade sonrası eşkali belirlenen F.K (41), N.K (25) ile S.K (27)isimli üç şüpheliyi tespit etti.

34 BF 3765 plakalı araçla Datça'ya geldikleri güvenlik kameralarından tespit edilen hırsızlar, Fatma Eşili'nin evine gelerek kapıyı çaldıkları, başka bir kişiyi sordukları sonra kapıyı kapı açma aparatı ve maymuncuk adı verilen aletle açtıkları, yaklaşık 150 bin TL değerinde ziynet ile dövizini çaldıkları anlaşılması üzerine operasyon kararı alındı.

Yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık şebekesi elemanlarının Marmaris'e geldikleri anlaşıldı. Bilgilendirme üzerine Marmaris tedbir aldı. Datça ve Marmaris polisinin ortak çalışması sonucu ikisi kadın biri erkek üç hırsızlık şebekesi elemanı yapılan operasyonla yakalanarak Datça'ya getirildi.

Üzerlerinde yapılan aramada 19 adet 1 dolar, kapı açmakta kullandıkları pas anahtarı maymuncuk bulundu. İfadeleri Datça Emniyet Müdürlüğünde alınan zanlılar, daha sonra Datça Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

(MB-Y)



04.08.2017 18:23:44 TSI

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