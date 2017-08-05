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Vali Kaymak'tan önemli açıklamalar

- Samsun Valisi Osman Kaymak:

- "Samsun planlı üretimde geri kaldığı gibi ihracatta da çok geride kaldı"

- "İhracata dönük firmaların desteklenmesi ve önlerinin açılması lazım"

- "Samsun, Bafra ve Çarşamba Ovalarından elde ettiği tarımsal ürünleri endüstri ve sanayiye dönüştürerek daha büyük bir kalkınma yakalayabilir"

- "Bu spor salonlarından başarılı sporcularımız çıkacaktır"



(Fotoğraflı)



Kenan Akyüz

SAMSUN (İHA) - Samsun'un planlı üretim ve ihracatta geride kaldığını belirten Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun'un yeni üretim alanları ile ihracatını artıracağını söyledi.

Yaklaşık bir ay önce Samsun Valiliği görevine atanan Osman Kaymak, İHA'ya önemli açıklamalarda bulundu. Çevreye, insana zararı olmayan sürdürülebilir kalkınmayı hedeflediklerini belirten Vali Kaymak, mevcut ve yeni üretim alanları ile ihracatın artırılacağını ifade etti. İhracatı artırmak için sanayicilerin önünün açılması gerektiğini vurgulayan Vali Kaymak, bu noktada sanayicilere gereken desteği vereceklerini dile getirdi. Bafra ve Çarşamba Ovalarından Samsun'un yeterince faydalanmadığını belirten Vali Kaymak, bu ovalardan elde edilen ürünlerin tarımsal sanayiye dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti. İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın Samsun ve Türkiye için büyük bir tanıtım olduğunu söyleyen Vali Kaymak, hiç bir sorun çıkmadan olimpiyatların sona ermesinin büyük bir başarı olduğunu vurguladı.



"Bafra ve Çarşamba Ovalarından yeterince yararlanamıyoruz"

Şehircilik adına Samsun'un hayli mesafe kat ettiğini söyleyen Vali Kaymak, "Samsun modern bir yapıya kavuşmuş bir şehir. Samsun'da insanların daha fazla üretmesi, daha fazla kazanması ve sürdürülebilir kalkınmayı hedefliyoruz. Samsun'un Bafra ve Çarşamba gibi iki önemli ovası var. Samsun'un bu iki ovadan elde ettiği tarımsal ürünleri endüstri ve sanayiye dönüştürerek daha büyük bir kalkınmayı yakalayabilir. Bu ovalarımızı bir Çukurova'yla karşılaştırdığımızda bölgeye katkı bakımında çok geride. Örneğin Malatya kayısıdan aldığı tarım girdisini sanayiye dönüştürdü. Bugüne kadar Samsun bunu yeteri oranda gerçekleştirememiş. İnşallah bundan sonra bunu gerçekleştiririz. Fakat biz sanayileşmeyi insanı dışlayan ve çevreyi önemsemeyen bir anlayışla yapamayız. Para kazanma hırsıyla doğayı ve insanı önemsemeyen üretim anlayışı olmaz. Vahşi kapitalizmin sonucu olarak dünyada sanayileşmenin kötü örnekleri var. Çarşamba ve Bafra Ovalarımızın ürünlerini en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Gıdada sağlıklı üretim, iyi tarım uygulamalarını yapacağız. Ardından bu ürünlerin ambalajlanması, pazarlanması ve bazı ürünlerin katma değerinin artırılması şeklinde buradan yeni sanayi dalları da çıkabilir. Biz vahşi ve sınır tanımayan bir sanayi değil; çevreye duyarlı bir sanayi öngörüyoruz. Yaşam kalitesi açısından çok güzel bir kent. Pek çok şehirde olmayan güzellikleri içerisinde barındırıyor. Güçlü devlet, güçlü politikalar için daha çok üretmeliyiz" dedi.



"Medikal kümelenme çok önemli"

Planlı üretimi hedeflediklerini belirten Vali Kaymak, "Samsun planlı üretimde geri kaldığı gibi ihracatta da çok geride kaldı. İhracat rakamlarımız çok düşük. Saniyede çalışan sayımızla birlikte ihracatımız da çok düşük. Samsun ihracatı artıracak. Bu kapsamda Samsun'da ihracat yapan firmaları önemsiyoruz. Sadece iç pazara yönelik üretim yapan firmalar bazen krizler geçirebiliyor. Uluslararası piyasaya mal üretenler daha kalıcı oluyorlar. Bu anlamda ilimizde ihracata dönük firmaların desteklenmesi ve önlerinin açılması lazım. Firmalardan bu yönde bize yönelik başvurular oluyor. Onlara destek vermek için elimizden geleni yapacağız. Bizim yönetici olarak en aciz kaldığımız konu insanlara iş verme konusu. O yüzden işveren insanların işlerini çok önemsiyoruz. Devlet olarak iş adamlarının önünü açmalıyız. Samsun'da çevreye duyarlı, insanı öne alan yeni üretim alanlarını araştıracağız. Medikal kümelenme konusunu çok önemsiyoruz. Çevreye zararı olmadan ucuza ürettiğiniz bir malzemeyi yüksek fiyatlara satabiliyorsunuz. Bu anlamda Sağlık Bakanımızın da ilimizden olmasını fırsata dönüştürmeliyiz. Sporda yaptığımızın daha iyisini sağlıkta yaparak hem Samsun'a hem ülkemize yeni üretim alanları yeni fırsatlar sunmalıyız" diye konuştu.



"Bu salonlar halkımızındır"

İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın Samsun'a ve Türkiye'ye çok büyük katkısı olduğunu belirten Vali Kaymak, "Sosyal ve kültürel anlamda insanların beklentileri yükseldi. Artık insanlar 'yolum yok, kanalizasyonumuz yok' demiyor. Artık insanların sosyal ve kültürel alanda beklentileri var. Mutlu ve iyi bir gençlik bakımından geniş alanlar, spor ve kültürel alanlar çok önemli. Olimpiyatlarla birlikte ilimize birçok branşta tesisler kazandırıldı. Bu salonlarımızın boş kalmaması lazım. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın da bu konuda bize talimatı oldu. Biz de Samsunluların bu salonları en iyi şekilde kullanması için elimizden geleni yapacağız. Bu salonlar halkımızındır. Halkımız rahat bir şekilde bu salonlardan faydalanabilecek. Tüm spor dalları için tesislerimiz var. İnsanlarımız bunlardan faydalansın. Çünkü bu tesisler insanlarla değerlidir. İşitme Engelliler Olimpiyatı Samsun ve Türkiye açısından büyük bir tanıtım oldu. Bunun meyvelerini ileri dönemlerde de görmeye devam edeceğiz. Bu spor salonlarından başarılı sporcularımız çıkacaktır. Organizasyon bakımından çok başarılı geçti. Bunun için Gençlik ve Spor Bakanımıza, eski Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a, bakanlık çalışanlarımıza, güvenlik güçlerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Olimpiyatlarda, Türkiye genelinde ve uluslararası arenada bizi zor duruma düşürecek bir durum yaşamadık. Önceki olimpiyatlarda birçok sorunun yaşanmasına rağmen Samsun'da hiç bir problem yaşanmadı. Diğer olimpiyatlarda sporcu kafileleri ülkeden hemen ayrılırken Samsun'daki organizasyonda olimpiyatların bittiği halde şehirde duran kafilelerimiz oldu. Bunlar dikkat çekilmesi gereken konulardır" şeklinde konuştu.

(KA-SLH-Y)



05.08.2017 09:37:42 TSI

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