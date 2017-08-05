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İŞKUR Vakfıkebir'de Hizmet Merkezi açıyor



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Trabzon İŞKUR İl Müdürlüğü Vakfıkebir'de Hizmet Merkezi açıyor.

Hizmet Merkezi inşaatında incelemelerde bulunan Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Adnan Zengin, Vakfıkebir ilçesinde çılacak olan İŞKUR Hizmet Merkezi'nin ilçe merkezi ile komşu 4 ilçeye hizmet vereceğini söyledi. Zengin "Kurumumuzun sunduğu bütün hizmetlerden haberdar olmakta ve faydalanmakta zorluk çeken vatandaşlarımıza Ekim ayı itibariyle Vakfıkebir'de hizmet vermeye başlayacak. Artık İŞKUR vatandaşın kendilerine ulaşmasını bekleyen bir kurum halinden vatandaş nerede olursa olsun ulaşan, hizmet ve fırsatlarını sunmayı amaç edinmiş bir kurum haline dönüştü. Ayrıca 1 Ağustos 2017 itibariyle İŞKUR'un yapmış olduğu faaliyetleri ve iş fırsatlarını vatandaşlarımıza sunmak amacıyla kurumun facebook/iskurtrabzon, twitter/iskurtrabzon, instagram/iskurtrabzon sosyal medya hesapları oluşturuldu. Vatandaşlar kurum faaliyetlerinden buralardan da haberdar olabilecekler" ifadelerini kullandı.

(BK-ÖS-Y)



05.08.2017 10:07:05 TSI

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