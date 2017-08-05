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Şehitlerin emanetleri Düzce'ye veda etti



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Derneği koordinesinde Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı'nın himayesinde Düzce'ye 16 ilden gelen şehit yakınlarının Düzce'de ki 4 günlük tatili sona erdi. Düzce'den ayrılacak olan şehit çocukları, ayrılmadan önce Vali Zülkif Dağlı ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım'ı ziyaret ederek teşekkür ettiler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Derneği tarafından koordine edilen organizasyonla Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı, milletin en değerli varlıkları olan şehitlerin emanetleri olan eş ve çocuklarını Düzce'de misafir etti. Şehit eşleri ve çocukları Akçakoca'da 4 günlük tatil yaparak gönüllerince eğlendiler. Bu süreç içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından çocukların özellikle psikolojik durumları da sosyolog ve psikologlar eşliğinde takip edildi. Tatilleri sona eren şehit yakınları Düzce'ye veda etmeden önce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek hem teşekkür etmek hem de veda ettiler.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım yaptığı açıklamada "Valimiz Zülkif Dağlı ve Nurgül Dağlı Hanımefendinin himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Derneğinin Koordinesinde 4 gün boyunca Akçakoca da misafir edildiler. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Çocuklar son olarak Vali Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret ederek teşekkür ettiler.

(AY)



05.08.2017 10:12:36 TSI

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