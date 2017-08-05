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AESOB Başkanı Dere'ye ikinci görev



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ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kepez İlçesi'nde 2518 ortaklı Kepez Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin Olağanüstü Genel Kurulu'nda, Antalya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, "Oy birliği" ile başkan seçildi.

Kepez Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin Olağanüstü genel kurulu, çoğunluğun sağlanmasıyla kooperatif binasında yapıldı. Olağanüstü genel kurulun Divan Başkanlığı'n 6.Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural seçilirken, divan heyeti, Murat Ağaoğlu, Turgut Bucak ve Veysel Topçu'dan oluştu. Yapılan seçimde Adlıhan Dere, oy birliği ile Kepez Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığı'na seçildi. Divan Başkanı Ahmet Tural, Dere'yi kutladı.



Dere: "Sevimçok'un emeği çoktur"

Seçimin ardından söz alan AESOB Başkanı ve Kooperatifin yeni başkanı Dere, kooperatifin 4 Eylül 1997 tarihinde kurulduğunu, Merhum kurucu başkan Abdullah Sevimçok'u rahmetle andığını söyledi. Sevimçok'un kuruluş aşamasındaki emeğinin yanında görkemli bir eser de bıraktığına vurgu yapan Dere, "Başkanın vefatından sonra günümüze kadar kooperatifimizde görev alan başkanlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugünden sonra Kooperatifimizi onların bıraktığı yerden daha üst seviyeye ulaştırmak için elimden gelen gayreti göstereceğim" dedi.



Kooperatifte yeni dönem

Dere'nin başkanlığındaki yeni yönetim listesi ise görev süresi şöyle: Yönetim kurulu 4 yıl görev yapacak. Yönetim Kurulu asil üyeliğine Adlıhan Dere, Necip Çetinkaya, Mehmet Bayrak, Bahattin Ekin ve Mehmet Kimyalar seçilirken yedek üyeliğe ise Yusuf Erdemir, Sabri Toşur, Oğuzhan Borazan, Arif Akdemir ve Yaşar Sorguç'tan oluşuyor. Üç yıllığına seçilen denetim kurulu asil üyeliğine Kerim Üre ve Özcan Sucu, yedek üyeliğe Ferda Erdem ve Mehmet Lütfi Uysal seçildi. Dört yıl görev yapacak bölge birliği asil listesi ise Adlıhan Dere, Bahattin Ekin, Mehmet Bayrak, Yusuf Erdemir ve Mehmet Gülaçtı'dan oluşuyor.

(SÇ-SÇ-Y)



05.08.2017 12:23:37 TSI

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