ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AESOB Başkanı Dere'ye ikinci görev

05 Ağustos 2017 Cumartesi, 12:21
AESOB Başkanı Dere'ye ikinci görev
AESOB Başkanı Dere'ye ikinci görev

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kepez İlçesi'nde 2518 ortaklı Kepez Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin Olağanüstü Genel Kurulu'nda, Antalya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, "Oy birliği" ile başkan seçildi.
Kepez Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin Olağanüstü genel kurulu, çoğunluğun sağlanmasıyla kooperatif binasında yapıldı. Olağanüstü genel kurulun Divan Başkanlığı'n 6.Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural seçilirken, divan heyeti, Murat Ağaoğlu, Turgut Bucak ve Veysel Topçu'dan oluştu. Yapılan seçimde Adlıhan Dere, oy birliği ile Kepez Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığı'na seçildi. Divan Başkanı Ahmet Tural, Dere'yi kutladı.

Dere: "Sevimçok'un emeği çoktur"
Seçimin ardından söz alan AESOB Başkanı ve Kooperatifin yeni başkanı Dere, kooperatifin 4 Eylül 1997 tarihinde kurulduğunu, Merhum kurucu başkan Abdullah Sevimçok'u rahmetle andığını söyledi. Sevimçok'un kuruluş aşamasındaki emeğinin yanında görkemli bir eser de bıraktığına vurgu yapan Dere, "Başkanın vefatından sonra günümüze kadar kooperatifimizde görev alan başkanlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugünden sonra Kooperatifimizi onların bıraktığı yerden daha üst seviyeye ulaştırmak için elimden gelen gayreti göstereceğim" dedi.

Kooperatifte yeni dönem
Dere'nin başkanlığındaki yeni yönetim listesi ise görev süresi şöyle: Yönetim kurulu 4 yıl görev yapacak. Yönetim Kurulu asil üyeliğine Adlıhan Dere, Necip Çetinkaya, Mehmet Bayrak, Bahattin Ekin ve Mehmet Kimyalar seçilirken yedek üyeliğe ise Yusuf Erdemir, Sabri Toşur, Oğuzhan Borazan, Arif Akdemir ve Yaşar Sorguç'tan oluşuyor. Üç yıllığına seçilen denetim kurulu asil üyeliğine Kerim Üre ve Özcan Sucu, yedek üyeliğe Ferda Erdem ve Mehmet Lütfi Uysal seçildi. Dört yıl görev yapacak bölge birliği asil listesi ise Adlıhan Dere, Bahattin Ekin, Mehmet Bayrak, Yusuf Erdemir ve Mehmet Gülaçtı'dan oluşuyor.
(SÇ-SÇ-Y)

05.08.2017 12:23:37 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sedir Kapalı Pazarı hafta içi kreşe dönüşüyor
YEREL

SEDİR KAPALI PAZARI HAFTA İÇİ KREŞE DÖNÜŞÜYOR
Kumluca'da hacı adayları uğurlandı
YEREL

KUMLUCA'DA HACI ADAYLARI UĞURLANDI
Antalya'da &quot;Ayın polisleri&quot; ödüllendirildi
YEREL

ANTALYA'DA "AYIN POLİSLERİ" ÖDÜLLENDİRİLDİ
Plaj Futbolu Ligi Alanya etabı başlıyor
YEREL

PLAJ FUTBOLU LİGİ ALANYA ETABI BAŞLIYOR
Kepez'e Sosyal Bilimler Lisesi
YEREL

KEPEZ'E SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
Sümer'den Akaydın'a 15 Temmuz tepkisi
YEREL

SÜMER'DEN AKAYDIN'A 15 TEMMUZ TEPKİSİ
Alanya'da hasta yakınlarına otel konforunda tesis
YEREL

ALANYA'DA HASTA YAKINLARINA OTEL KONFORUNDA TESİS
Fener'de kaldırım çalışmaları başladı
YEREL

FENER'DE KALDIRIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Kepez'den sanayiye 7 milyonluk yol yatırımı
YEREL

KEPEZ'DEN SANAYİYE 7 MİLYONLUK YOL YATIRIMI
Feslikan Yaylası yolu bariyerle çevreleniyor
YEREL

FESLİKAN YAYLASI YOLU BARİYERLE ÇEVRELENİYOR
Hakan Aysev sanat akademisi açtı
YEREL

HAKAN AYSEV SANAT AKADEMİSİ AÇTI
Kepez'e 67 bin dosya kapasiteli arşiv
YEREL

KEPEZ'E 67 BİN DOSYA KAPASİTELİ ARŞİV
Finike, Mavi Bayrak için aday oluyor
YEREL

FİNİKE, MAVİ BAYRAK İÇİN ADAY OLUYOR
Kuran Kurslararası futbol turnuvası sona erdi
YEREL

KURAN KURSLARARASI FUTBOL TURNUVASI SONA ERDİ