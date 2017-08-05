YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yahyalı'da doğalgaz kazı çalışmaları başladı

Yahyalı'da doğalgaz kazı çalışmaları başladı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Yahyalı'ya 40 milyon TL yatırım yapan Kayserigaz firmasının temel atma töreninden sonra ilçede doğalgaz kazı çalışmaları başladı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, llk olarak Çiğili Mahallesinden başlayan kazı çalışmalarına dair şu bilgileri verdi:

"Doğalgazın ilk temeline şuan başlamış oluyoruz. Hem ucuz, hem de çevre dostu bir yakacak hemşerilerimize bu ilçemize yakışır diye düşünüyorum. Turizm ilçesi olan Yahyalımızda doğalgazımız eksikti, o da tamamlanacak. Meydan Projesi, 75 yataklı yeni Devlet Hastanesi, Develi Yahyalı arası Yol genişletme Projesi ve Kapuzbaşı Master Planı ile Yahyalı şehirleşme yolunda da dev adımlar atıyor. 2017 ve 2017 yılları Yahyalımız açısından atılım ve yatırım yılları olarak düşünüyoruz, gayretimiz hizmetimiz bu yönde."

(SK)



05.08.2017 15:28:36 TSI

NNNN

