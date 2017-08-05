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Balık avlamak için daldı, vurgun yedi

- Kayacık Sahilinde vurgun yiyen şahıs boğulma tehlikesi geçirdi



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Dalaman ilçesinde, denize dalış yaptığı sırada vurgun yiyen bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre; Kayacık Sahilinden, bir arkadaşı ile balık avlamak için denize girerek dalış yapan Günay Özkan (43) vurgun yedi.

Özkan'ın vurgun yediğini fark eden arkadaşı durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

Sahil Güvenlik ekipleri, olay yerinin en yakınında bulunan Dalaman Belediyesi Kayacık Sosyal Tesislerindeki cankurtarana haber verdi.

Belediye Tesisinin cankurtaranı tarafından denizden çıkarılan Özkan, 112 acil sağlık ekiplerince Dalaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ardından, Marmaris Aksaz Devlet Hastanesine sevk edilen Özkan'ın basınç odasında tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(CC-BT)



05.08.2017 18:01:15 TSI

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