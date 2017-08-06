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Silifkeliler, Nedim İnce'yi Edebiyat Festivali'nde ağırladı



(Fotoğraflı)



Murat Şengi

MERSİN (İHA) - Mersin kamuoyunun hekimliğinin yanı sıra radyo-televizyon programları, köşe yazıları, yelken sporuna yaptığı katkılar, siyasi kişiliği ve kitaplarıyla yakından tanıdığı Op. Dr. Nedim İnce, 30 yılını geçirdiği Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen 1. Edebiyat Festivali'ne katıldı.

Okuyucularının ve sevenlerinin büyük ilgi gösterdiği imza etkinliğinde Silifkelilerle özlem giderdi.

Mersin'e gelmeyi daha okurken düşündüğünü ve mecburi hizmet kurasında Mersin'in çıktığını belirten İnce, 30 yıllık geçmişini bütünleştirdiği dostlarının ve içinde yer aldığı kurumların adlarını anarak yaptığı konuşmasında, "Mersin bizi çağırıyordu ve Akdeniz'in incisine yol gözüktü bize. Mersin, daha ilk günden bizi sıcak bir ilgi ve sevgiyle kucakladı. Hekimliğimi insanlara sunma fırsatı verdi. Bana sabrı öğretti. Sakinliği, efendiliği gösterdi. Denizle yelken sporuyla haşır neşir olmamı sağladı. Bildiklerimi kente aktarma fırsatı verdi. Yazmaya teşvik etti, yer açtı gazetelerinde. Sesimi dört bir yana duyurdu. Bana spor psikolojisi yüksek lisansı yapma fırsatı verdi. Siyasi sorumluluk almaya davet etti. Beni kitaplara dök dedi. Çocuklarımı büyüttüm Mersin'de, onlarla birlikte büyüdüm. Mersin büyüdü, beraberinde beni de büyüttü. Mersin, 30 yıl sardı, sarmaladı beni, adı siz oldunuz" dedi.

Silifke'de bulunmaktan son derece mutlu olduğunu belirten İnce, "Umutsuzluktan umuda, başarısızlıktan başarıya, bağımlılıktan özgürlüğe, hüzünden mutluluğa salınıp durmuyor muyuz yaşam boyu oradan oraya? Şimdi bizim için Mersin'den Silifke'ye. Sizleri, hepinizi çok seviyorum ve bugün gözleriniz içine bakarak bunu söyleme fırsatı verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Minnettarlığımı kabul edin. Yaşadığımız yerler uzak olacak ama bana inanın, kalplerimiz yakınlığını her daim koruyacak. Hoşçakalın sevgili dostlarım, hoşçakalın Silifke" diye konuştu.

(MŞN-Y)



06.08.2017 09:36:58 TSI

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