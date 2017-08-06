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Beytüşşebap'ta çıkan yangını köylüler kendi imkanlarıyla söndürdü

06 Ağustos 2017 Pazar, 12:00
Beytüşşebap'ta çıkan yangını köylüler kendi imkanlarıyla söndürdü
Beytüşşebap'ta çıkan yangını köylüler kendi imkanlarıyla söndürdü

(Fotoğraflı)

Serdar Gükçe
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çıkan yangını köylüler kendi imkanları ile söndürerek, büyümesini önledi.
Yangın, Beytüşşebap ilçesi Günyüzü köyü çıkışındaki mera alanında kuru otların tutuşmasıyla meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden köylüler, seferber oldu. Yangın, köylülerin çabasıyla yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Köylülerden Eşref Gökçe, "Alevleri görünce köy merkezinden dağlık alana gelip ateşi söndürdük. Yaklaşık 30 kişi canla başla çalıştık. İki saatte yangını söndürdük. Çok sayıda ağaç yandı" dedi.
(SRD-MP-Y)

06.08.2017 12:02:35 TSI
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