ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gebze'de evsel atıklar ekonomiye dönüyor

06 Ağustos 2017 Pazar, 13:27
Gebze'de evsel atıklar ekonomiye dönüyor

Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - Ödüllü GEKAP projesiyle atıkların ekonomiye kazandırılmasında önemli mesafeler kaydeden Gebze Belediyesi, evsel atıklardan organik gübre üretimi çalışmalarına başladı.
Ödüllü GEKAP projesiyle atıkların ekonomiye kazandırılması ve çevre bilincinin yerleşmesinde adeta çığır açan Gebze Belediyesi, yeni bir geri kazanım projesine daha imza atıyor. Pelitli Mahallesi'nde kurulan tesiste, evsel atıklardan organik gübre üretimine başlandı. Pilot uygulamaların devam ettiği proje, gübre üretim aşamasının 24 saate düşürülmesiyle dikkat çekiyor.
Çevreye duyarlı birçok projeye imza attıklarını dile getiren ve organik gübre üretimi çalışmaları hakkında da bilgi veren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Gebze Belediyesi olarak her alanda geri dönüşüme büyük önem veriyoruz. Belediyemiz atık yönetimi konusunda uyguladığı geri kazanım ve kaynağında ayrı toplama çalışmalarının yanı sıra evsel atıklardan katı organik gübre üreterek, atık yönetiminde bir ilke imza atmış bulunuyor. 3 ile 6 aylık safhaları alan geleneksel kompost üretimden farklı olarak bu çalışmamızda üretim sürecini 24 saat gibi kısa bir zamana indiriliyor. Bu sistem sayesinde artık; çöpler çöp olmaktan çıkıyor ve organik gübre halini alıyor. Atıkların çevreye verdiği zararın önüne geçmenin yanı sıra atıklar insanlara yararlı hale getiriliyor" dedi.
Pilot bölge olarak Pelitli Mahallesinde üretime geçirilen evsel atıkların katı organik gübreye dönüştürüldüğü merkezde ayda 150 ton organik gübre üretimi gerçekleşiyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca kimyasal gübrelerin kullanımının yasaklanmasıyla çay üreticilerinin yoğun talep gösterdiği katık organik gübrelerden alınan ilk verileri oldukça başarılı. Gebze'de günlük ortalama 300-350 ton evsel atığın toplandığını ifade eden yetkililer, bu proje sayesinde ilerleyen zamanlarda tüm evsel atıkların geri dönüşüme kazandırılarak organik gübre haline getirileceği bilgisini verdi.
(MG-RFK-Y)

06.08.2017 13:29:19 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Otomobil genç kıza çarptı
YEREL

OTOMOBİL GENÇ KIZA ÇARPTI
Seka 50. Yıl Spor Salonu yenileme ihalesi yapıldı
YEREL

SEKA 50. YIL SPOR SALONU YENİLEME İHALESİ YAPILDI
Belediyeden çocuklara özel oyun sokağı
YEREL

BELEDİYEDEN ÇOCUKLARA ÖZEL OYUN SOKAĞI
Kağıtsporlu Judocular, balkanlarda tarih yazdı
YEREL

KAĞITSPORLU JUDOCULAR, BALKANLARDA TARİH YAZDI
Darıca'da Eskişehir rüzgarı
YEREL

DARICA'DA ESKİŞEHİR RÜZGARI
Büyükşehir'in kıyafetleri 'Gülen Yüzler'den
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'İN KIYAFETLERİ 'GÜLEN YÜZLER'DEN
Sensörlü trafik ışıkları sürücüleri rahatlatıyor
YEREL

SENSÖRLÜ TRAFİK IŞIKLARI SÜRÜCÜLERİ RAHATLATIYOR
Sıcaktan bunalanlar soluğu Cephanelik'te alıyor
YEREL

SICAKTAN BUNALANLAR SOLUĞU CEPHANELİK'TE ALIYOR
Bosna'da 15 Temmuz Özgürlük Parkını açıldı
YEREL

BOSNA'DA 15 TEMMUZ ÖZGÜRLÜK PARKINI AÇILDI
Doğan'a Travnik'te coşkulu karşılama
YEREL

DOĞAN'A TRAVNİK'TE COŞKULU KARŞILAMA
Karamürsel Akademi Lise'ye yoğun ilgi
YEREL

KARAMÜRSEL AKADEMİ LİSE'YE YOĞUN İLGİ
Bu çizgilerle yollara güven geliyor
YEREL

BU ÇİZGİLERLE YOLLARA GÜVEN GELİYOR
Arda ile Ceren çocuklarla buluştu
YEREL

ARDA İLE CEREN ÇOCUKLARLA BULUŞTU
Alemdar Caddesi'nde alt yapı çalışması
YEREL

ALEMDAR CADDESİ'NDE ALT YAPI ÇALIŞMASI