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Darıca'da Eskişehir rüzgarı



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması'nda sahne alan Eskişehirliler Derneği, Eskişehir çiftetellisi başta olmak üzere yöresel müzikleri ve folklör gösterileri ile renkli bir programa imza attı.

Eskişehir Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı'nın yanı sıra Eskişehir dernek başkanları ve bölge protokolünün de katıldığı programda Darıca Eskişehirliler Derneği Başkanı Ceylan Kaya yaptığı selamlama konuşmasında geceye katkı sunanlara ve kendilerini yalnız bırakmayan izleyicilere teşekkür ederken, dernek yönetimi tarafından, protokol üyelerine ve geceye katkı sunanlara plaket takdim edildi.

Eskişehir Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı ise yaptığı kısa selamlama konuşmasında, Eskişehir'li hemşehrileri ile birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Eskişehir'den hepinize selamlar getirdim. Hemşerilerimizi burada bir araya getiren Belediye Başkanımıza bu güzel etkinlikten ve dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise programlarına katılan bütün konukları selamlayarak başladığı konuşmasında, "Anadolu'nun batıya açılan kapısı, eski ve yeninin harmonisi olan, Batı'ya açılan kapısı olan Eskişehir'liler hoş geldiniz selamlar getirdiniz. Bir gönül birlikteliğinde, Darıca sahilinde bu akşam Eskişehirli hemşehrilerimizle birlikteyiz. Eski ve yeninin harmonisi, Türkiye'nin parlayan yıldızı Anadolu'nun batıya açılan kapısı Eskişehir, Yunus'a yurt olan sevgi şehrinin güzel insanları ,Nasrettin Hocanın mirası, mizahın beşiği, Battal Gaziyi ağırlayan destansı Eskişehirde'yiz bu akşam. Meşhur çiğ böreği, sütlü orman çorbasıyla,haşhaşlı dolaması, met helvasıyla, sarı burması, tabi bunların sonunda kalabak suyuyla, kendi özgü damak tadıyla Eskişehir'deyiz bu akşam" diyerek herkese iyi eğlenceler diledi.

Protokol konuşmalarının ardından sahne alan Eskişehir'li sanatçılar, sahili dolduran binlerce vatandaşa eğlenceli saatler yaşatırken, Eskişehir yöresi halk oyunları gösterisi büyük beğeniyle takip edildi.

(MG-RFK-Y)



06.08.2017 13:37:20 TSI

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