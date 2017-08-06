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Çiftçi, GAP Vadisi projesinde incelemelerde bulundu



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, GAP Vadisi 3 etap proje çalışmalarını yerinde denetledi. Çiftçi, "GAP Vadisi bölgenin ve Şanlıurfa'nın en büyük yeşil alan projesidir" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Halilü'r Rahman kent ormanı ile birleştirmeyi planladığı GAP Vadisi projesinde çalışmalar 3'ncü Etap'ta devam ediyor. Karaköprü ile Haliliye ilçeleri arasında yer alan bölgede 6 etaptan oluşan proje çalışmasının 3'ncü etabı hızla ilerliyor. 43 bin metrekarelik alana sahip 3'ncü etaptaki Tünel Park'ındaki çalışmaları denetleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, görevlilerden bilgi aldı. 6 etaptan oluşan ve tamamı 1 milyon 865 bin metrekare olan GAP Vadisi projesi 2019 yılında tamamıyla bitirilmiş olacak.

"Yeşil alanlarla Şanlıurfa nefes alacak"

GAP Vadisi Projesinin Şanlıurfa'nın nefes alması için çok önemli bir proje olduğunu ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "GAP Vadisi Şanlıurfa'nın en önemli yeşil alan projesidir. Yeşil alanla birlikte Şanlıurfa'nın sosyal alan ihtiyacını da karşılayabilecek projeler bu etaplarda Şanlıurfa için yer buluyor. GAP Vadisi 3'ncü etap çalışmalarını yerinde inceledik. Çevre Kontrol Koruma Daire Başkanlığı, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü, Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Yapı İşleri Kontrol Şube Müdürlüğümüz buradaki işleri yerinde inceliyorlar. GAP Vadisi projesi 6 etaptan oluşuyor. Projenin 4'üncü etabı önümüzdeki hafta başlayacak. 5'İnci ve 6'ncı etapla GAP Vadisini bitirip artık şehir ormanına doğru yol alacağız. Şanlıurfa kurak bir iklim kuşağında ve istiyoruz ki Şanlıurfa'daki halkımızın tamamı ailesiyle birlikte bu yeşil alanları, içerisinde sosyal alanların olduğu, yüzme havuzu ve dinlenme alanlarının olduğu, restoran ve çocuk oyun alanlarının olduğu ve çocukların oyun oynadığı, amfilerde kültürel ve sanatsal etkinlikleri rahatlıkla izleyebileceği bu alanları Büyükşehir Belediyesi tüm kadrosuyla 2018'e yetiştirmenin uğraşı içerisindedir. Şanlıurfa'da en atıl durumdaki alanların tamamını Şanlıurfa'ya bir katma değer olarak değerlendirme uğraşı içerisindeyiz. Tüm etüt, plan ve projeye bu şekilde ve bu gözle bakılıyor. Başarılı bir çalışma ortaya çıkıyor. Projenin tamamında bu alanlar 4 bin dönümlük alana tekabül ediyor. 4 bin dönümlük alan Şanlıurfa'nın ve bölgenin en büyük yeşil alan projesidir" diye konuştu.

(AK-OE-Y)



06.08.2017 14:38:33 TSI

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