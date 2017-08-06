Murad Bertan'ın acı günü
(Fotoğraflı)
Yasin Keskin
BURSA (İHA) - Karacabey Ticaret Borsası Başkanı Murad Bertan'ın babası Cevdet Bertan (71), gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Emekli öğretmen olan Cevdet Bertan, sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bertan, bugün ikindi namazını müteakip Haşim Onur Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, eski Bursa Milletvekili Önder Matlı, Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mustafa Masatlı, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, SETBİR Başkanı Tarık Tezel, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
2 çocuk babası Cevdet Bertan'ın cenazesi, namazın ardından sevenlerinin gözyaşları arasında Karacabey Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
(AF)
06.08.2017 18:40:17 TSI
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