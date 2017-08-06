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Duraklarda temizlik çalışmaları

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 00:11
Duraklarda temizlik çalışmaları
Duraklarda temizlik çalışmaları

(Fotoğraflı)

EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Uzuinköprü ilçesinde, toplu taşıma aracı bekleme duraklarında temizlik çalışmaları başlatıldı.
Uzunköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz tarafından, ilçedeki bekleme duraklarında temizlik çalışmaları gerçekleşmektedir. Ayrıca yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çöp konteynırlarında oluşması muhtemel kokuların önüne geçmek için koku giderici özel ürünler ile dezenfekte işlemi yapılmaktadır" denildi.
(MA-MEF-Y)

07.08.2017 00:13:07 TSI
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