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Muratpaşa'nın maç takvimi belli oldu

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 09:23
Muratpaşa'nın maç takvimi belli oldu
Muratpaşa'nın maç takvimi belli oldu

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratapaşa Belediyesi kadın hentbol takımının maç programı belli oldu.
Muratpaşa Belediyesi kadın hentbol takımı, ilk olarak 8 - 10 Eylül'de, İzmir'de, Türkiye Kupası grup maçları için sahaya çıkacak.
Sezona Kadınlar Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefiyle başlayan Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının fikstürü belli oldu. Hazırlıklarını Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi tesislerinde günde çift antrenmanla sürdüren Muratpaşa, ilk olarak Türkiye Kupası grup maçları için sahaya çıkacak. 8 - 10 Eylül İzmir'de oynanacak grup maçlarında Muratpaşa Belediyespor, Polatlı Belediyespor ve Kemalpaşa Ata Gençlik Spor'la karşılaşacak.
Muratpaşa, Türkiye Kupası grup maçlarının ardından Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde ilk maç için deplasmana gidecek. Muratpaşa, ligin ilk maçında Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü'yle karşılaşacak. Muratpaşa Belediyespor seyircisiyle ligin ikinci haftasında buluşacak. Muratpaşa, ikinci haftada Zağnosspor'la karşılaşacak.
(SÇ-SÇ-Y)

07.08.2017 09:25:39 TSI
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