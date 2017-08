YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Çelik: "2017-18 Kayseri için yatırım yılları olacak"

KAYSERİ (İHA) - Hafta sonu kent merkezi ve ilçelerde birçok programa katılan Başkan Mustafa Çelik, 2017-2018 yıllarının 147 yıllık Kayseri belediyeciliği adına yatırım yılları olacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, hafta sonu kent merkezindeki programların yanı sıra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte 150 yataklı Develi Devlet Hastanesi'nin temel atma törenine katıldı.

DEVELİ'DE TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

Törende yaptığı konuşmada ülkemiz ve şehrimizdeki büyümeye dikkat çeken Başkan Çelik, "Ülkemiz üzerine hesap yapan şer güçlerin siyasi ve ekonomik baskılarına, bu şer güçlerin maşası olan içerdeki hainlere rağmen Türkiye büyüyor, gelişiyor. Şükürler olsun ki her türlü güçlüğün üstesinden gelme dirayetindeki bir liderimiz var. Şükürler olsun ki, güçlü bir iktidar ve bu iktidarla gelen istikrarımız var. Tüm bunların sonucunda da yatırım var, hizmet var, hareket var ve şükürler olsun bereket var" dedi.

İNCESU'DA İNCELEME

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Develi'den sonra İncesu'ya geçerek İncesu'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımları yerinde inceledi. İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol ile birlikte İncesu Kadın ve Gençlik Merkezi inşaatını gezen Başkan Çelik, çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "Tamamladığı zaman İncesu için örnek bir yapı olacak" diye konuştu.

EBİÇ'TE FESTİVALE İŞTİRAK ETTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, hafta sonu Ebiç'te düzenlenen ve bu yıl 6.'sı gerçekleştirilen Buğday ve Su Festivali'ne de katıldı. Yaptığı konuşmada bir araya gelmenin, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Başkan Çelik, daha sonra yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. 2017 yılında, hem kent merkezi hem de ilçelerde sayısız yatırımı Kayseri'ye kazandıracaklarını vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, "147 yıllık belediyecilik tarihinde görülmemiş bir yoğunlukla çalışıyoruz. 2017 ve 2018 yılları 147 yıllık belediyecilik tarihinde hizmetin ve yatırımın zirve yaptığı yıllar olarak anılacak. 2017'de bugüne kadar toplam değeri 400 milyon TL'ye yaklaşan 170'den fazla ihale yaptık. Bir taraftan da yeni projeler hazırlamaya ve hazırlanan projelerin ihalelerini yapmaya devam ediyoruz. Kayseri, bizim gözbebeğimiz. Sarız'dan Akkışla'ya, Melikgazi'den Kocasinan'a ve Kocasinan'ın Ebiç'ine kadar her yer bizim gözbebeğimiz. Ve şundan emin olunuz ki gözbebeğimize de gözümüz gibi bakıyoruz. Bu şehrin her noktasını en rahat, en konforlu ve en huzurlu şehir yapma azmindeyiz ve bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Şundan eminim ki, vatan yaptığımız bu topraklar ve bu topraklarda yaşayan insanlar festivalinize verdiğiniz isimde olduğu gibi Su Gibi Aziz, Buğday Gibi Dik ve Bereketli'dir. Yeter ki, gayret gösterilsin, emek verilsin ve iyi niyetli olunsun" dedi.

KAYAPINAR'DA GURBETÇİLERLE BULUŞTU

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Felahiye-Kayapınar'da düzenlenen Gurbetçi Pilav Festivali'ne de katıldı. Göreve geldiği günden beri ilçelerin gelişmesine büyük önem verdiğini ve bu amaçla çalıştığını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, "Her ilçemize ekonomik olarak fayda sağlayacak projeler yapıyoruz. Bunun için tarım araçları ve süt soğutma tankları dağıtık. Özvatan ve Sarız'da üreticilerimize arı kovanı ile destek verdik. Pınarbaşı ilçesinde Şeker Fabrikası ile tesis kuruyoruz. Tomarza'da kabak çekirdeği, Yeşilhisar'da ayçekirdeği kurutma tesisi yapıyoruz. Bu şekilde yatırım yapan bir başka belediye yok. Felahiye'de ise yine Türkiye'de ilk ve tek olan bir proje yapıyoruz. İhalesini yaptık, önümüzdeki günlerde Felahiye Toplu Ahır Projesinin temelini atıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. Bu proje sadece Kayseri'ye değil Türkiye'ye örnek olacak bir proje" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Felahiye'den sonra Sarıoğlan'a geçerek ilçe merkezi ve mahallelerde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

07.08.2017 10:30:37 TSI

