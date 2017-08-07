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Akçakale'de kıraç arazilere fıstık fidanları dikiliyor

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:51
Akçakale'de kıraç arazilere fıstık fidanları dikiliyor
Akçakale'de kıraç arazilere fıstık fidanları dikiliyor

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Türkiye'nin toplam fıstık üretiminin yüzde 57'sini karşılayan Şanlıurfa'da, Birecik ve Halfeti gibi ana üretim merkezlerinin yanı sıra Akçakale'de de fıstığa yöneliş başladı.
Akçakale Ziraat Odası Başkanı Hamdi Yılmaz, yoğun olarak pamuk, buğday ve mısır üretiminin yapıldığı ilçede çiftçilerin son yıllarda başka alanlara da yöneldiğini ifade etti. Yılmaz, sağlanan teşviklerle 3 yıldan bu yana hayvancılığın önemli bir gelişim gösterdiği ilçede, fıstık üretimine de ilginin son dönemde giderek arttığını belirtti.
Fıstık üretimi karlı bir iş
Son 2 yıldır daha çok kıraç arazilerde fıstığa yönelme olduğunu kaydeden Yılmaz, "Sulu tarımın yapılamadığı bu arazilerde sadece buğday ekimi yapılabiliyor. Buradan da dönüme 250 - 300 kilo kadar sınırlı verim alınıyor. Bu yüzden üreticilerimiz fıstığa yönelmeye başladı. Fıstık üretimi hem su istemiyor hem de karlı bir iş. Dikildikten sonra 6 -7 yıl bekliyorsunuz ama ondan sonra ciddi bir kazanç elde ediyorsunuz" dedi.
"Fıstık desteklenirse yönelme de artar"
Fıstığın desteklenmesi halinde üretimin daha da artacağını dile getiren Yılmaz, "Biz bu konuyu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımıza ilettik. Aynı fındık gibi fıstığa da destek verilmesini istedik. Bu konuda çalışmalar yapılacağı söylendi. Şimdilik bekliyoruz. Fıstık desteklenirse bölgemizde dikim daha da yaygınlaşır" şeklinde konuştu.
Fıstıktan çok umutluyuz"
Akçakale'nin sulanabilir geniş arazilerinin yanı sıra ciddi oranda kıraç araziye de sahip olduğuna dikkat çeken Oda Başkanı Hamdi Yılmaz, "Bölgemizde yetişen fıstığın lezzeti çok güzel. İlerleyen yıllar için fıstıktan çok umutluyuz" diye konuştu.
(Şİ-SD-Y)

07.08.2017 10:53:55 TSI
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