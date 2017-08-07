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orkuteli-Elmalı Duble yol yapımı başladı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:38
orkuteli-Elmalı Duble yol yapımı başladı
Korkuteli-Elmalı Duble yol yapımı başladı

(Fotoğraflı)

Adem Durmaz
ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Korkuteli-Elmalı ilçesi arasında Duble yol yapım çalışmaları başladı.
Burdur Kızılkaya sapağından başlayarak Korkuteli - Elmalı ilçesi buradan da Finike ilçesine kadar devam edecek toplam 154 kilometrelik bölünmüş yolun 2020'de tamamlanması bekleniyor. Toplam maliyeti 456 Milyon 672 bin TL değerinde olan yolun karakteristik özelliği bitümlü sıcak karışım -bölünmüş yol şeklinde olacak. Yol yapımı bu yıl içerisinde başlayacak ve 2020 yılında tamamen bitirilmiş olacak. Kızılkaya'dan Finike'ye kadar koridor oluşturacak modern bölünmüş yol çevre illerin Antalya ile ulaşımı hızlı ve güvenli hale gelecek.
Yüklenici firma Ulucak susuzu ile Karaman beli mevki arasında yapacak olduğu patlatmalar nedeniyle Korkuteli-Elmalı yolu ulaşımı Ulucak Mahallesi içinden gerçekleşecek.
Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, çalışmalar kapsamında Karaman belinin trafiğe kapatılacağını ve yaklaşık 6 ay Korkuteli Ulucak Mahallesi yolunun kullanılacağını ifade etti.
(AD-Y)

07.08.2017 11:40:32 TSI
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