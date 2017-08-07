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Görme engelli bisikletçiler uğurlandı



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 2 günden bu yana kamp yapan Eşpedal Derneği. Kuzey Ege Bisiklet Turu yapmak amacıyla yola çıktı. Türkiye'nin çeşitli illerinden bir araya gelen 8 görme engelli Co-Pilot, 8 tandem sürücüsü Pilot ve 6 destek bisikletlisi olmak üzere toplam 22 kişiden oluşan Eşpedal kafilesi, Ören Ayaklı Mesire yerindeki kampı tamamladı.

Çift kişilik tandem bisikletlerine yükledikleri çadırları ve uyku tulumları ile 6 gün boyunca Ege sahillerini pedallamak üzere yola çıkan ekip, Burhaniye'den uğurlanırken, Ayvalık, Dikili, Bergama ve Çandarlı'nın ardından Cumartesi İzmir'de olacak. Burhaniye Belediye Binası önünde toplanan Eşpedal Derneği üyelerine Burhaniyeli bisikletçiler de destek oldu. Bisikletçileri uğurlama törenine Belediye Başkan Yardımcıları Cemal Akkılınc ve Cemil Bahadır ile Avukat Hasan Ender'de katıldı. Rehber Hakan Sevin, Başkan Yardımcıları Cemal Akkılınç ile Cemil Bahadır'a teşekkür etti. Belediyenin kendilerini çok iyi ağırladığını anlatan Rehber Hakan Sevin, "Çok güzel bir kamp yaptık. Belediye bizleri çok iyi ağırladı. Bir dediğimiz iki edilmedi. Bunun için Belediye Başkanı Necdet Uysal ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" dedi. Bisikletçileri ağırlamaktan mutlu olduklarını anlatan . Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır da, "Sizleri ağırlamaktan mutlu olduk. Sizler ilçemizin tanıtımına da katkı sağladınız. Tekrar bekleriz" dedi. Uğurlamaya katılan Bömçed Bisiklet Gurubu Başkanı Cemal Taşkın'da, önümüzdeki yıl Engelliler Bisiklet Festivali düzenlemek istediklerini söyledi.

(FT)



07.08.2017 11:41:56 TSI

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