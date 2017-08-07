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Hakkarili dağcılardan kaya tırmanışı için yeni rota



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç ve beraberindeki dağcılar, kaya tırmanışı için yeni rota belirlediler.

Dağcılar, Merga Büte Yaylası'na yakın arazideki kayalıklara bolt cıvatalarını matkap yardımıyla yerleştirerek yeni rota açtılar. TDF Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, yaklaşık 4 yıldır eğitim amaçlı doğada tırmanış için uygun kaya aradıklarını söyledi. Ertunç, "Nihayet sonunda merkeze yakın tırmanış için uygun ve değişik rotaları olan bir kaya bulabildim. Arkadaşlarımla bir araya gelerek Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün desteğini alarak bolt çakma işlemine başladık. Değişik tırmanış yerleri mevcut olan kayada beş ayrı rota açtık. Yaz aylarının kurak geçtiği bölgemizde mevcut kayaların yüzey kısımları güneş ışınlarından etkilenmiş, kullanılmaz duruma getirmiştir. Bu nedenle Hakkari merkezine yakın tırmanışa uygun yüzey kısmı sağlam kaya yok denecek kadar azdır. Beş ayrı rotada ana istasyon ve ara istasyon boltlarını çaktık. Burada yapacağımız tırmanış eğitiminde lider tırmanış ve top rope dediğimiz ana istasyondan geçen ipin bir ucu tırmanışçıda diğer ucu emniyetçide olmak kaydıyla yapılan uygulamadır. Amacımız bizimle beraber yeni nesillere bu sporu aşılamak, yol göstermek, tırmanış eğitiminde sporcunun kendisine özgüvenini sağlamak, kuvvet ve dayanıklılık gibi becerilerinin geliştirilmesinde yardımcı olmaktır. Büyük bir kısmı Valimiz Sayın Cüneyt Orhan Toprak tarafından sağlanan dağcılık ve tırmanış malzemeleri için kendilerine teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Ayrıca Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından verilen her türlü imkanları ve rota açma çalışmalarında yardımcı olan sporcu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(FT-MSA-Y)



07.08.2017 12:19:54 TSI

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