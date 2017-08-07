Bingöl'de, metruk yapı ekipler tarafından yıkıldı
(Fotoğraflı)
Yılmaz Atar
BİNGÖL (İHA) - Bingöl Belediyesi, madde bağımlılarının mesken olarak tuttuğu metruk yapıyı yıktı.
Bingöl Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında çevreye risk teşkil eden ve madde bağımlılarının meskeni haline gelen metruk yapılar yıkılmaya başlandı.
Vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, merkez Beşyol mevkisinde bulunan metruk bir yapının uyuşturucu bağımlılarının meskeni haline geldiğini tespit etti.Bunun üzerine Belediyeye bağlı ekipler, metruk yapının yıkımını gerçekleştirdi.
Çalışmalara ilişkin Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünce yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce koordineli olarak yürüttüğümüz çalışmalar titizlikle devam ediyor. Çevredeki vatandaşlarımızın şikayeti üzerine hareket geçen ekiplerimiz, uyuşturucu bağımlılarının mesken tuttuğu, çevreye kötü görüntü veren kullanılmayan yapıları bir bir yıkıyor. Atıl durumdaki yapılar yıkıldıkça hem madde kullanımının önüne geçiliyor hem de görüntü kirliliği engelleniyor" denildi.
(YA-HİV-Y)
07.08.2017 12:57:31 TSI
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