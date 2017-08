YEREL HABERLER / ÇORUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan;

ÇORUM (İHA) - Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Tıp Fakültesi başta olmak üzere Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Çocuk Gelişimi, Medya ve İletişim, Spor Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Harita Kadastro, İç Mekan Tasarımı, Çevre ve Koruma, Mimari Dekoratif Sanatlar, Moda Tasarımı, Lojistik ve Laborant ve Veteriner Sağlık bölüm ve programlarına ilk defa öğrenci alacaklarını belirterek, "Yeni dönemde yeni bölümlerle öğrenci alımına başlıyoruz" dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TRT Avaz'da yayınlanan "Panorama" adlı programa konuk oldu. Prof. Dr. Alkan, pogramda üniversitede gerçekleştirilen çalışmalar, yaşanan gelişmeler, ileriye dönük projeksiyonlar ile yeni tamamlanan tercih döneminin ardından öğrencilere Üniversitemiz hakkında tanıtıcı bilgiler verdi.

2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrenci sayısının 20 bini bulmasını hedeflediklerini ifade eden Prof. Dr. Alkan, öğrenci sayısının artmasının yanında istihdam odaklı bölüm ve programlarla öğrencilerin mezuniyet sonrasında iş imkânlarının yüksek olmasını önemsediklerini, en büyük amaçlarının Çorum'a. bölgeye ve ülkeye faydalı bireyler yetiştirmek olduğunu belirtti.

Rektör Alkan, üniversite bünyesinde şu anda 9 Fakülte, 3 Enstitü, 2 Yüksekokul ve 8 Meslek Yüksekokulunu aynı zamanda 107 önlisans, 73 lisans ve 35 lisansüstü olmak üzere toplam 215 program bulunduğunu açıkladı.

Hitit Üniversitesinin tercih edilme oranına ilişkinde açıklamalar da bulunan Alkan, "Son 3 yılda Üniversitemizin doluluk oranı yüzde 96'dır. Bu önemli bir gösterge. Çünkü her ilde bir üniversite varken ilimizde böylesi bir doluluk oranı çok önemli. Çorum, yaşaması güzel ve keyifli bir şehir. Öğrenciler de bu şekilde düşünüyor ki tercih oramızın yüksek olması bununla da ilgili diye düşünüyorum. Üniversitemiz öğrenci sayısındaki artışın yanında nitelliği de çok önemsiyoruz. OECD ortalamasına göre bir akademisyene 15-18 öğrenci düşüyor. Şu anda Üniversitemizde ise her 20-25 öğrenciye bir akademisyen düşüyor. Aynı zamanda 11 yaşında genç bir üniversite olmamıza rağmen üniversitemizin sıralaması giderek her yıl artış gösteriyor. Üniversitemiz 2006'da kurulan üniversiteler arasında geçen yıl 8.ci iken şu anda 5.ci sırada. Bu hassasiyetle eğitim öğretim faaliyetlerimize devam ediyor ve böyle bir planlama dahilinde çalışıyoruz. Ayrıca üniversitemizde önemli sayıda öğrenci artışına rağmen Çorum KYK'nın da gerçekleştireceği yeni yatırımlar ve alınan tedbirler sayesinde Çorum'da yurt problemi bulunmamaktadır. Aynı zamanda kampüsümüze yapılması planlanan KYK Yurdu da Türkiye'de ikinci olacak ancak kapasitesi 4 bin kişilik en büyük yurt olarak yapılacak. Böylesi bir projeye imza atmak üzereyiz" diye konuştu.

Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin üretilen bilim ve teknoloji ile ölçüldüğüne dikkat çeken Reha Metin Alkan, bu çerçevede de Ar-Ge yatırımlarının son derece önemli olduğunu ve ülkelerin kendi teknolojilerini üretmesinde ve ihraç etmesinde Ar-Ge yatırımlarının büyük bir rol üstlendiğinin altını çizdi.

Üniversite-sanayi iş birliği noktasında Teknokentlerin bir köprü vazifesi üstlendiğine işaret eden Prof. Dr. Alkan, üniversitelerdeki bilgi birikiminin sanayiye aktarılması, birbirine benzer şirketlerin bir araya getirilerek sinerji oluşturulması, Ar-Ge tabanlı çalışmaların yapılmasıyla birlikte firmaların ulusal/uluslararası alanda rekabet gücünün arttırılması ve Ar-Ge odaklı, yüksek kaliteli/nitelikli teknik insanların istihdamı konularında da Teknokentlerin son derece önemli bir rol oynadığını vurguladı. Bu kapsamda Teknokent'in Çorum'da çok önemli bir işleve sahip olduğunu, bir sanayi şehri olan Çorum başta olmak üzere ülkemizin her ilinden gelmek isteyen firmalara açık olduğunu açıklayan Alkan, Teknokent'in , katma değeri yüksek ve nitelikli Ar-Ge faaliyetlerine ev sahipliği yaptığını bildirdi.

Uluslararasılaşma çalışmalara büyük önem verdiklerini anlatan Alkan, "Dünyaya entegre bir üniversite olma hedefiyle çıktığımız yolda, sayıları her geçen gün artmakta olan toplam 146 uluslararası anlaşma ile dünya ölçeğinde rekabet gücüne sahip, evrensel bir eğitim kurumu olabilmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz. 66 üniversite ile uluslararası ikili iş birliği, 52 üniversite ile Mevlana, 28 üniversite ile Erasmus+ ve 82 üniversite ile Farabi Anlaşmasıyla her yıl öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimizi yurtdışına göndermekteyiz. Bunlara ek olarak 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı için 62 ülkeden toplam 2 bin 351 başvuru yapıldı. 3 farklı kıtadan yeni başvurularla birlikte yaklaşık 350 uluslararası öğrencimiz eğitim öğretimlerine başlayacaklar. Yeni eğitim-öğretim yılında bizleri tercih eden öğrencilerimize şimdiden Hitit Üniversitesi Ailesi olarak hoş geldiniz diyor öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Üniversite hayatlarını başarıyla ve doyasıya geçirmelerini temenni ediyorum. Üniversite olarak amacımız, hep beraber, omuz omuza Üniversitemizi en iyi yere getirmek" ifadelerini kullandı.

