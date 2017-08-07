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İl Milli Eğitim Müdüründen öğrencilere ve velilere bilgilendirme



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Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, velilere ve öğrencilere tercih ve okul kayıtları hakkında yazılı açıklamada bulundu.

Müdür Halil İbrahim Yaşar Yaptığı yazılı açıklamada, "14 ile 24 Temmuz tarihleri arasında yapılan TEOG tercihlerinin sonuçları 11 Ağustos 2017 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından açıklanacak. Aynı zamanda yine 11 Ağustos 2017 tarihinde boş kontenjan bilgileri de aynı gün Bakanlığımız tarafından paylaşılacak. Bu aşamalarda tüm ortaokullarımız veli ve öğrencilerimize rehberlik edilecektir'' dedi.

Müdür Yaşar, açıklamasına şu şekilde devam etti;

"İlkokul ve ortaokul kayıtları ise 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı için bütün resmi ilkokulların birinci sınıflarına ve bütün resmi ortaokulların beşinci sınıflarına; öğrencilerin MERNİS bilgileri esas alınarak, ikametgahlarına en uygun okula, herhangi bir başvuru olmaksızın, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapıldı. Bu yolla, mecburi ilköğretim çağına giren ilkokul 1. sınıflar, ve 4. sınıfı tamamlayan öğrencilerimiz de ortaokul 5. sınıflara kayıt edildi. Velilerimiz, Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr internet adresinde yer alan e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi giriş ekranından çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu ve okulun iletişim bilgilerini öğrenebileceklerdir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2017-2018 Eğitim- Öğretim yılına yönelik hazırlık çalışmalarımız devam etmektedir. Öğrencilerimiz okula geldiklerinde yine her yıl olduğu gibi tüm kitaplarını sıralarının üzerinde hazır bir şekilde bulacaklar. Bu kapsamda ücretli öğretmenlik yapmak isteyen öğretmen adaylarımızın başvurularını Müdürlüğümüzün internet adresi olan nigde.meb.gov.tr 'de yer alan duyuruya göre 01.08.2017-18.08.2017 tarihleri arasında şahsen yapmaları gerekmektedir.''

(MB-YE-SK)



07.08.2017 13:50:54 TSI

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