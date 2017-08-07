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Çukurova, Karboğazı Zafer Şöleni'nde buluştu

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:18
Çukurova, Karboğazı Zafer Şöleni'nde buluştu
Çukurova, Karboğazı Zafer Şöleni'nde buluştu

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen ve 17'ncisi gerçekleştirilen Karboğazı Zafer Şöleni'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'ın şölen alanındaki halayı vatandaşların beğenisini kazandı. Başkan Sözlü, alanda kurulan çadırları gezdi, belediye başkanları ile birlikte Adana karpuzu kesti.
Şölenin ilk günü Ahmet Şafak ve Gülşen Kutlu konser verirken ikinci gün Hakkari'de çatışma esnasında şehit olan Pozantılı Erhan Konuk'un haberinin alınması dolayısıyla Ali Kınık ve Zara konserleri ve tüm programlar iptal edildi.
(ELF-Y)

07.08.2017 14:21:25 TSI
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