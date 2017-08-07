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Ünye'de turizmi canlandırma çalışmaları



(Fotoğraflı)



Hamza Alp

ORDU (İHA) - Ünye Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Adnan Sobi, turizmi canlandırma çalışmaları

hakkında bilgi verdi.

Adnan Sobi, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Sobi, "Son Kararnameyle Kültür ve Turizm Bakanlığına getirilen Sayın Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un bu önemli bakanlığı çerçevesinde turizmin korunması gerektiğini düşünüyorum. Ordumuz, Ünyemiz ve Fatsamız için yapması gerekenler var" dedi.

Turizmin canlandırılması konusunda yapılacak olan çalışmalara değinen Adnan Sobi, "Yapılacak olan bu çalışmalarla Sayın Bakanımızın da bir çalışması olursa böyle bir durumda şehir içinden ve şehir dışından gelen insanların yoğun olacağını görebiliriz. Turizm mastır planının hazırlanmasında Ordu'da turizm takımıyla beraber Sayın Bakanımızın göndereceği bir müsteşar ile birlikte istişare yapılmasını istiyoruz. Böylelikle bölgeye gelecek olan Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un yapacağı ziyaretlerde daha verimli ve birebir turizm sektörünün aktörleriyle bir araya gelmesiyle daha hızlı ve verimli projeler ortaya konacaktır" diye konuştu.

(HA-SLH-Y)



07.08.2017 14:31:24 TSI

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