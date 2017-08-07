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Bitlis'te 'Kent Kurultayı' hazırlığı



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA)  Bitlis Beşminare Düşünce Akademisi tarafından 13 Ağustos günü 'Kent Kurultayı' yapılacağı belirtildi.

Bitlis Kent Kurultayı Baş Koordinatörü Serdar Durer, kurultayın bu yıl 4. kez yapılacağını belirtti. Durer, "Kent Kurultayının amacı; kentin korunması, kalkınması, çevreye duyarlılığın toplum katmanlarına aşılanması, sosyal dayanışmanın artırılması, yönetenler ile tüm toplumsal katmanlardan insanlar arasında var olan iletişimin üst düzeye çıkarılması ve yönetim ilkelerinin tabana yayılmasına vesile olmaktır. Bu tarz kurultaylar, gelişmiş ülkelerde uygulanan çağdaş bir yöntemdir. Ülkemizde birçok yörede meslek kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile mahalle muhtarlarının katıldığı kent kurultayları gönüllülük esası ve ortak akılla oluşturulmaktadır. Beypazarı, Safranbolu gibi yörelerin gelişiminde kent kurultaylarının önemli izleri vardır. Hatırlanacağı üzere 8 Ağustos 2008 günü Bitlis Polisevinde iki milletvekilimizin ve sivil toplum örgütlerinin katılımı ile onur verici bir kurultay gerçekleştirmiştik. Daha sonra ikinci ve üçüncü Bitlis Kent Kurultaylarına, Beşminare Düşünce Akademisi olarak öncülük etmiştik. Bu organizasyona son kez öncülük edeceğiz. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) her konuda esas aldığı en temel şey istişare idi. Bununla ilgili birçok hadis-i şerif örnek gösterilebilir. 4. Bitlis Kent Kurultayının, her köşesi buram buram tarih kokan, Evliyaullah ve Şüheda diyarı Bitlis'imize hayırlar getirmesini diliyor, tüm halkımızı 13 Ağustos Pazar günü saat 13.00'te düşünce ve önerileriyle Bitlis Kültür Merkezine bekliyoruz" dedi.

(VO-MSA-Y)



07.08.2017 14:46:22 TSI

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