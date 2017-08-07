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Cunda Uygulama Oteli'nde Eğitim Yönetimi Semineri

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:59
Cunda Uygulama Oteli'nde Eğitim Yönetimi Semineri
Cunda Uygulama Oteli'nde Eğitim Yönetimi Semineri

(Fotoğraflı)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 07-11 Ağustos tarihleri arasında MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenen Eğitim Yönetimi Semineri'nin açılış programı Cunda Uygulama Otelinin konferans salonunda gerçekleşti.
Programın açılış konuşmalarını, Otelden Sorumlu Müdür Abdulaziz Yük, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, seminer Eğitim Yöneticisi Burcu Özkanlı Ertuğrul yaptı.
5 gün sürecek olan seminerin katılımcılarının Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan Anaokulu Müdürlerinden oluştuğu öğrenildi.
(SS)

07.08.2017 15:01:29 TSI
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