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Hatay Kent Konseyi'nden teşvik kampanyasına destek



(Fotoğraflı)



Buğra Güney

HATAY (İHA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Hatay Kent Konseyi, 4'üncü teşvik bölgesinde yer alan Hatay'ın 5'inci teşvik bölgesine alınması için Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın imzasıyla başlatılan "Hatay halkı hakkını istiyor" imza kampanyasına destek verdi.

Hatay Kent Konseyi Başkanı Nevide Kimyon, Hatay'ın 5'inci teşvik bölgesine geçtiği zaman yatırım anlamında iş hayatının canlanacağını ayrıca Hatay'daki işsizliğe çözüm olması açısından da önemli bir katkı sunacağını söyledi.

Kimyon, imza kampanyasına destek verdiklerini belirterek, "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç.Dr. Lütfü Savaş'ın başlatmış olduğu imza kampanya sonucunun olumlu neticelenmesi ile kentimizin gelişimine artı katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu kampanya için hepimizin birlik içerisinde olması gerekir. Hatay'ın gelişimine katkıda bulunacak olan teşvik bölgesinin bir kademe yükseltilmesi tüm Hataylıların yararına olacaktır. Tüm siyasi farklılıklarımızı bir kenara bırakarak bu kampanyaya destek vermek boynumuzun borcudur. Yatırımların artması kentimizin ekonomisinin canlanmasına ve en önemlisi de Hatay'daki işsizliğe çözüm olması açısından bu kampanyaya Hatay Kent Konseyi olarak destek veriyoruz. Hataylı bütün hemşehrilerimizi imza kampanyasına destek vermeye davet ediyoruz" dedi.

(BGY-Y)



07.08.2017 15:33:25 TSI

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