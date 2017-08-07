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Hatay'da bir haftada 2 bin 773 araca ceza

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:45
Hatay'da bir haftada 2 bin 773 araca ceza

Buğra Güney
HATAY (İHA) - Hatay'da yapılan trafik denetimlerinde bir hafta içinde 2 bin 773 araca para cezası uygulandığı bildirildi.
Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, trafik ekipleri tarafından il genelinde trafik akışının düzenlenmesi kapsamında 31 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde denetim ve kontroller yapıldı. Denetimlerde 15 bin 385 araç kontrol edildi, kusuru tespit edilen 2 bin 773 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 145 motosiklet trafikten men edildi, meydana gelen 72'si yaralamalı, 29'si maddi hasarlı trafik kazasında 120 kişi yaralandı.
Alkollü araç kullandığı tespit edilen 28 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. Bir promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen 4 sürücü hakkında da adli işlem yapıldı.
(BGY-Y)

07.08.2017 15:46:52 TSI
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