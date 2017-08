YEREL HABERLER / KIRIKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Arzuhalciler zamana meydan okuyor

Arzuhalciler zamana meydan okuyor



Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - Bir dönem hukuk büroları gibi hizmet veren arzuhalciler gelişen teknoloji ile yok olmaya yüz tuttu.

Kırıkkale'de sayıları her geçen gün azalan arzuhalciler gelişen teknoloji karşısında tutunmaya çalışıyorlar. Daha önceleri Kırıkkale Valiliği önünde hizmet veren arzuhalciler, valilik binasının geçen sene yeni hizmet binasına taşınması ile adliye karşısında hizmet vermeye başlamış. Artık antika eşya olarak değerlendirilen daktilolarıyla arzuhalciler, Kırıkkale Adliye Binası karşısında vatandaşlara hizmet sunmaya devam ediyor.

Engelli arzuhalci Şaban Çayır valilik binası taşınınca her şeylerini toplayıp adliye binası karşısına geldiklerinden bahsetti. Çayır, "Bizim sermayemiz de çok bir şey değil aslında, bir daktilo, bir kırık masa ve sandalye. Artık teknoloji çok gelişti, her şey bir tuşa bağlandı. Ama teknolojiye direnen bir tek biz arzuhalciler kaldık. Daktilolarımız ve kanun kitaplarımızla zamana karşı mücadele ediyoruz. Kırık dökük masalarımız, unutulmuş daktilolarımızla ayakta durmaya çalışıyoruz. Hala Allah'a şükür bize talep devam ediyor. Ne kadar çağımız teknoloji ve bilgisayar çağı olsa da Kırıkkale insanları bizleri tercih ediyorlar. Ömrüm yettiği süre zarfında arzuhalcilik mesleğine devam edeceğim" dedi.

