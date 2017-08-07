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Kayyum Akgül, personelinin nikâhını kıydı



(Fotoğraflı)



Gökhan Murat Göktürk

VAN (İHA) - Van'ın Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül, personelinin nikâhını kıydı.

Çatak Belediyesi Basın Bürosu çalışan Hüdayi Gümüş ile ilçede öğretmenlik yapan Kübra Coşkun, dünya evine girdi. Çiftin nikâhını kıymak için ilk defa cübbe giyen Akgül, genç çifte mutluluklar diledi. Başkan Vekili Akgül, ömründe ilk defa nikâh kıydığını ve bugünün onun içinde anlamlı ve özel bir gün olduğunu belirterek, "Çalışma arkadaşım Hüdayi Bey'in nikâhını kıyıyor olmak benim için ayrı bir mutluluk. Çatak'ta gerek esnafımız ile gerek ev ziyaretlerinde ailelerimiz ile gerek dışarıda vatandaşlarımız ile sürekli görüşmeler yaptığımız için bir aile gibi olduk. Bu nikâh akdi de aile bağlarımızı güçlendirmemizin bir örneği oldu. Bu da benim meslek hayatım boyunca ve belediye başkan vekilliği süresince de ilk nikâh kıyma görevim oldu. Bizler çok mutlu olduk. Bu mutluluğa hep birlikte şahit olduk, ben de görevimi yaptım. Bu evliğinizin ülkemiz için, milletimiz için, vatanımız için ve sizler için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bir yastıkta kocayın. Cumhurbaşkanımızın en az üç çocuk tavsiyesini hatırlatıyorum" dedi.

Nikâh töreninin ardından düğüne katılanlara yemek ikram edildi.

(MSA-Y)



07.08.2017 17:05:26 TSI

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