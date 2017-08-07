ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kayyum Akgül, personelinin nikâhını kıydı

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:02
Kayyum Akgül, personelinin nikâhını kıydı
Kayyum Akgül, personelinin nikâhını kıydı

(Fotoğraflı)

Gökhan Murat Göktürk
VAN (İHA) - Van'ın Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül, personelinin nikâhını kıydı.
Çatak Belediyesi Basın Bürosu çalışan Hüdayi Gümüş ile ilçede öğretmenlik yapan Kübra Coşkun, dünya evine girdi. Çiftin nikâhını kıymak için ilk defa cübbe giyen Akgül, genç çifte mutluluklar diledi. Başkan Vekili Akgül, ömründe ilk defa nikâh kıydığını ve bugünün onun içinde anlamlı ve özel bir gün olduğunu belirterek, "Çalışma arkadaşım Hüdayi Bey'in nikâhını kıyıyor olmak benim için ayrı bir mutluluk. Çatak'ta gerek esnafımız ile gerek ev ziyaretlerinde ailelerimiz ile gerek dışarıda vatandaşlarımız ile sürekli görüşmeler yaptığımız için bir aile gibi olduk. Bu nikâh akdi de aile bağlarımızı güçlendirmemizin bir örneği oldu. Bu da benim meslek hayatım boyunca ve belediye başkan vekilliği süresince de ilk nikâh kıyma görevim oldu. Bizler çok mutlu olduk. Bu mutluluğa hep birlikte şahit olduk, ben de görevimi yaptım. Bu evliğinizin ülkemiz için, milletimiz için, vatanımız için ve sizler için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bir yastıkta kocayın. Cumhurbaşkanımızın en az üç çocuk tavsiyesini hatırlatıyorum" dedi.
Nikâh töreninin ardından düğüne katılanlara yemek ikram edildi.
(MSA-Y)

07.08.2017 17:05:26 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Van Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
YEREL

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Saray'da sağlık taraması
YEREL

SARAY'DA SAĞLIK TARAMASI
Büyükşehir ve YYÜ'den depreme karşı güç birliği
YEREL

BÜYÜKŞEHİR VE YYÜ'DEN DEPREME KARŞI GÜÇ BİRLİĞİ
Van Yemekleri Grubundan Vali Zorluoğlu'na teşekkür
YEREL

VAN YEMEKLERİ GRUBUNDAN VALİ ZORLUOĞLU'NA TEŞEKKÜR
Gürpınar'da sulama kanalları onarılıyor
YEREL

GÜRPINAR'DA SULAMA KANALLARI ONARILIYOR
Van'da trafik kazası, 5 yaralı
YEREL

VAN'DA TRAFİK KAZASI, 5 YARALI
İpekyolu Belediyesinden yol yapım ve onarım çalışması
YEREL

İPEKYOLU BELEDİYESİNDEN YOL YAPIM VE ONARIM ÇALIŞMASI
Edremit Belediyesinin 'Olimpik Binicilik Merkezi' hizmete açıldı
YEREL

EDREMİT BELEDİYESİNİN 'OLİMPİK BİNİCİLİK MERKEZİ' HİZMETE AÇILDI
Van'da parkomat uygulaması başlıyor
YEREL

VAN'DA PARKOMAT UYGULAMASI BAŞLIYOR
AFAD personeline Insarag eğitimi
YEREL

AFAD PERSONELİNE INSARAG EĞİTİMİ