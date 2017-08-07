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Melikgazi Belediyesi Ağustos ayı gündem toplantısı yapıldı



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KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden 2017 yılı Ağustos ayı meclis toplantısını yaptı. Meclis gündeminde 23'ü ek olmak üzere toplam 60 gündem maddesi görüşüldü.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, başkanlığında toplanan Ağustos ayı olağan meclis toplantısında yer alan maddeler tek tek görüşülerek karara bağlandı. 39 madde oylanırken, 21 gündem maddesi ilgili komisyonlara havale edildi

Başkan Büyükkılıç, "Meclisimizce şehrin ekonomik gelişmesine ve imar hareketliğine hız kazandıran gündem maddeleri yine oybirliği ile onaylandı. Söz konusu, vatandaşa hizmet ve yatırım olunca meclis kararları hızlı bir şekilde değerlendirilmekte ve oylanmaktadır. Bugün alınan kararlarımızın tamamı oybirliği ile alınmıştır. Bundan dolayı şehrimiz ve ülkemizin geleceği, birlik ve beraberliğimiz adına meclis üyelerimizden teşekkür ediyorum."dedi

60 gündem maddesinden; 6 maddesinin idari ve 54 maddesinin ise imar planlama ve tadilatı ile ilgili olduğu belirten Başkan Büyükkılıç, Melikgazi bölgesindeki yer alan alanlarda imardaki planlı ve sağlıklı şehirleşmenin uzun dönem de modern, yeşillikler içinde ve planlı bir şehir yaşamı olarak halka yansıyacağını kaydetti.

(SK)



07.08.2017 17:46:47 TSI

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